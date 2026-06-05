HBRS-Hessenauswahl verteidigt Deutschen Meistertitel erfolgreich

– Foto: Tobias Wentzell

Darmstadt – Die Hessenauswahl Fußball ID (Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung) des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes e.V. (HBRS) hat bei der Deutschen Meisterschaft vom 1. bis 3. Juni 2026 in Darmstadt ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die vom Deutschen Behindertensportverband e.V. veranstaltete und vom HBRS ausgerichtete Meisterschaft endete mit dem sechsten Titelgewinn in Folge für die hessische Auswahl. Damit unterstrich die Mannschaft erneut ihre herausragende Stellung im deutschen Fußball für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.

Die beiden Schirmherren Markus Pfitzner, Präsident des SV Darmstadt 98, sowie Darmstadts Oberbürgermeister Hanno Benz begrüßten die teilnehmenden Mannschaften und Gäste herzlich. Im Rahmen der Eröffnungsfeier fand zudem ein Sporttalk zu den Themen Bundesliga, Inklusion, Fußball ID und SV Darmstadt 98 statt. An der Gesprächsrunde nahmen Christian Wiesner (ehemaliger Profi des SV Darmstadt 98 und des 1. FC Nürnberg), Gerhard Kleppinger (ehemaliger Trainer und Profi des SV Darmstadt 98), Markus Pfitzner, Michael Trippel (Sportlicher Leiter des HBRS) sowie Hanno Benz teil.

Bereits am Vorabend des Turniers fand im Beachclub des Restaurants „Achtzehn98“ die offizielle Eröffnungsfeier statt. Zu den Höhepunkten gehörte der Auftritt der Darmstädter Lilien-Legende Alberto Colucci, der unter anderem das Lied „Die Sonne scheint“ präsentierte. Durch das Programm führte der langjährige ehemalige Mediendirektor der deutschen A-Nationalmannschaft Harald Stenger.

Das Turnier wurde in einer Sechsergruppe im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Die Hessenauswahl startete souverän in den Wettbewerb. Am ersten Spieltag besiegte das Team zunächst das Saarland mit 5:0, ehe auch Bayern deutlich mit 7:0 bezwungen wurde.

Für eine besondere Überraschung sorgte Michael Trippel: Bruno Pasqualotto und Marcel Hansich wurden für zehn Jahre, Markus Soff für 15 Jahre engagierte Tätigkeit im Trainerstab des HBRS geehrt. Als Anerkennung erhielten sie ein Erinnerungsbild mit Motiven aus den vergangenen Jahren sowie einen Gutschein.

Am zweiten Turniertag setzte Hessen seinen Erfolgskurs fort. Gegen Brandenburg gelang ein überzeugender 4:0-Erfolg. Im anschließenden Spiel gegen Mecklenburg-Vorpommern stand trotz zahlreicher ungenutzter Torchancen am Ende ein verdienter 1:0-Sieg zu Buche.

Durch den 3:1-Erfolg Sachsen-Anhalts gegen Brandenburg entwickelte sich vor dem letzten Spiel ein echtes Finale um die Deutsche Meisterschaft. Aufgrund des besseren Torverhältnisses genügte Sachsen-Anhalt ein Unentschieden, während Hessen zum Titelgewinn zwingend gewinnen musste.

Die Vorbereitung auf das entscheidende Spiel verlief intensiv. Die medizinische Abteilung des HBRS arbeitete bis nach Mitternacht im Mannschaftshotel, um alle Spieler optimal auf das Endspiel vorzubereiten.

Am 3. Juni war es schließlich soweit: Die Hessenauswahl traf im direkten Duell auf Sachsen-Anhalt. Vor den Augen von Schirmherr und Lilien-Präsident Markus Pfitzner, dem Vizepräsidenten des Hessischen Fußball-Verbandes Sascha Schnobrich, Harald Stenger sowie Darmstadts Sportamtsleiter Martin Westermann zeigte der amtierende Deutsche Meister von Beginn an eine herausragende Mannschaftsleistung.

Konzentriert, diszipliniert und spielerisch überzeugend dominierte Hessen die Partie. Durch einen Treffer von Lucas Piller sowie drei Tore von Sofian Ganouf setzte sich die Mannschaft verdient mit 4:1 durch. Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Die erfolgreiche Titelverteidigung und der sechste Deutsche Meistertitel in Folge waren perfekt.

Auch in den individuellen Wertungen war die Hessenauswahl erfolgreich vertreten. Sofian Ganouf sicherte sich mit insgesamt neun Treffern die Torjägerkrone des Turniers. Als fairstes Team der Meisterschaft wurde die Auswahl des Saarlandes ausgezeichnet. Am Finaltag sorgten außerdem verschiedene Mitmachangebote für zusätzliche Abwechslung rund um die Deutsche Meisterschaft. Das Demokratie-Café von Fair Play Hessen lud zum Austausch ein. Der HBRS bot u.a. einen Rolliparcours an, während die Behindertensportabteilung des SV Darmstadt 98 mit einer Speedschussmessanlage vertreten war.

Bei der anschließenden Siegerehrung überreichten Markus Pfitzner, Martin Westermann, Sascha Schnobrich sowie Michael Trippel die Medaillen, Urkunden und Pokale an die teilnehmenden Landesauswahlteams. Die Ehrung bildete den feierlichen Abschluss einer rundum gelungenen Deutschen Meisterschaft und würdigte die sportlichen Leistungen aller Mannschaften. Markus Pfitzner lobte die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem HBRS und überreichte Michael Trippel ein Trikot mit der Rückennummer 6 als Symbol für den sechsten Meistertitel in Folge. Gemeinsam mit Martin Westermann sprach er zudem ein besonderes Lob für die hervorragende Organisation der Veranstaltung aus.

Markus Pfitzner zeigte sich von der Deutschen Meisterschaft beeindruckt:

„Es war eine tolle Sache für mich, Schirmherr bei den Deutschen ID-Meisterschaften zu sein. Ich konnte verschiedene Spiele verfolgen. Aber nicht nur der Sport an sich, sondern auch das Miteinander und die Begeisterung waren außerordentlich. Zudem herrschte im Bürgerparkstadion eine richtig gute Stimmung. Alle Beteiligten haben eine hervorragende Meisterschaft ausgetragen. Unsere Kooperation mit dem HBRS könnte enger und besser nicht sein. Deshalb bin ich sehr glücklich, die Veranstaltung als Schirmherr begleiten zu dürfen. Besonders freue ich mich darüber, den wohlverdienten Siegerpokal an das Team Hessen übergeben zu haben, in dem auch zwei ID-Spieler des SV Darmstadt 98 stehen. Dem Team Hessen gratuliere ich herzlich zu diesem verdienten Erfolg.“

Der Sportliche Leiter des HBRS, Michael Trippel, zog nach dem Turnier ein äußerst positives Fazit:

„Ein großes Dankeschön gilt allen Partnern und Sponsoren, ohne deren Unterstützung eine solche Deutsche Meisterschaft nicht möglich gewesen wäre. Unser Dank richtet sich ebenso an die Wissenschaftsstadt Darmstadt, das Sportamt und insbesondere an das Greenkeeper-Team, das hervorragende Arbeit geleistet und perfekte Platzbedingungen im Bürgerparkstadion geschaffen hat. Ein besonderer Dank geht außerdem an unseren langjährigen Kooperationspartner SV Darmstadt 98, der maßgeblich zum Gelingen dieser Meisterschaft beigetragen hat. Die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten hat diese Meisterschaft zu einem großen Erfolg gemacht. Ebenso bedanken wir uns beim Hessischen Fußball-Verband, der an allen Spieltagen ausgezeichnete Schiedsrichtergespanne zur Verfügung gestellt hat. Nicht zuletzt gilt unser Dank dem gesamten Team der HBRS-Geschäftsstelle und unserem Präsidium, das uns das ganze Jahr über unterstützt.“

Auch Landestrainer Bruno Pasqualotto zeigte sich nach dem Turnier stolz auf seine Mannschaft:

„Sachsen-Anhalt hat anfangs tief gestanden und die Räume gut zugestellt. Damit hatten wir aufgrund der Ausgangslage gerechnet und den Jungs mit auf den Weg gegeben, geduldig zu bleiben und ihr Spiel durchzuziehen. Das haben sie sensationell umgesetzt. Das 1:0 durch Lucas war der Dosenöffner für alles Weitere. Die Mannschaft hat sich mit einem überzeugenden Auftritt selbst belohnt und den Titel erneut verteidigt. Vor dem, was die Truppe in den vergangenen drei Tagen geleistet hat, kann ich nur meinen Hut ziehen. Ich bin mächtig stolz auf jeden einzelnen Spieler und darauf, wie die Mannschaft auf und neben dem Platz als Einheit aufgetreten ist.“