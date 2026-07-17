HBRS-Hessenauswahl ID und Fußball-Ärzte beim Freundschaftscup HBRS: +++ Sportlicher Austausch im Zeichen der Inklusion: Beim Freundschaftscup in Wetzlar traf die HBRS-Hessenauswahl ID auf die Deutsche Fußball-Ärztemannschaft. Neben fairen Spielen sorgte eine Spende über 2000 Euro für einen besonderen Höhepunkt +++ von PM (HBRS) · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tobias Wentzell

Wetzlar, 11. Juli 2026 – Im HBRS-Leistungszentrum Fußball im enwag-Stadion Wetzlar fand am Samstag der DFÄ & HBRS Freundschaftscup 2026 statt. Dabei traf die HBRS-Hessenauswahl ID (Fußballer mit intellektueller Beeinträchtigung) auf die Deutsche Fußball-Ärztemannschaft (DFÄ).

Die Begegnung versprach hochklassigen Fußball: Während sich die Deutsche Fußball-Ärztemannschaft als zweifacher Fußball-Weltmeister intensiv auf die Weltmeisterschaft im Dezember in Costa Rica vorbereitet, reiste die HBRS-Hessenauswahl mit viel Selbstvertrauen an. Das Team des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes (HBRS) hatte sich erst am 3. Juni 2026 in Darmstadt zum sechsten Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft gesichert. Bei tropischen Temperaturen von deutlich über 30 Grad Celsius verlangten die äußeren Bedingungen den Spielern alles ab. Insgesamt wurden drei Spiele mit einer Spielzeit von jeweils zweimal 20 Minuten ausgetragen. Dabei trat die HBRS-Hessenauswahl gegen zwei verschiedene Teams der Deutschen Fußball-Ärztemannschaft an. Trotz der hohen Temperaturen standen Fairness, gegenseitiger Respekt und die Freude am gemeinsamen Sport jederzeit im Mittelpunkt.

Ein besonderer Höhepunkt des Tages fand bereits vor dem Anpfiff statt: Dr. med. Kai Braun, 2. Vorsitzender der Deutschen Fußball-Ärztemannschaft, und Dr. med. Alexander Wiesenberg überraschten den Sportlichen Leiter des HBRS, Michael Trippel, mit einem Spendenscheck in Höhe von 2.000 Euro. Darüber hinaus überreichten sie einen von der gesamten Mannschaft unterschriebenen Fußball sowie einen Wimpel der Deutschen Fußball-Ärztemannschaft. Dr. med. Kai Braun, 2. Vorsitzender der Deutschen Fußball-Ärztemannschaft, betonte:

„Es ist uns eine große Freude, heute gemeinsam mit der HBRS-Hessenauswahl auf dem Platz zu stehen. Sport verbindet Menschen, unabhängig von ihren Voraussetzungen. Die Leidenschaft, der Teamgeist und die Begeisterung, die wir hier erleben durften, sind beeindruckend. Mit unserer Spende möchten wir die wertvolle Arbeit des HBRS unterstützen und ein Zeichen für gelebte Inklusion setzen. Wir wünschen der Hessenauswahl weiterhin viel Erfolg auf ihrem sportlichen Weg.“

Dr. med. Alexander Wiesenberg ergänzte:

„Ein herzliches Dankeschön gilt dem Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband für die Einladung sowie Michael Trippel für die hervorragende und professionelle Organisation vor Ort. Ebenso möchten wir uns bei der Stadt Wetzlar für ihre Gastfreundschaft sowie die ausgezeichneten Trainings- und Spielbedingungen im enwag-Stadion bedanken. Diese optimalen Voraussetzungen waren für unsere Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Costa Rica von großem Wert.“ Michael Trippel, Sportlicher Leiter Fußball des HBRS, zeigte sich erfreut über die gelungene Veranstaltung:

„Wir bedanken uns herzlich bei der Deutschen Fußball-Ärztemannschaft für diesen besonderen Tag, die großzügige Spende und den sportlich fairen Austausch. Solche Begegnungen zeigen eindrucksvoll, welche Kraft der Sport besitzt. Gemeinsam können wir Barrieren abbauen, Menschen zusammenbringen und Inklusion mit Leben füllen. Wir drücken der Deutschen Fußball Ärztemannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft in Costa Rica die Daumen.“ Der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband bedankt sich herzlich bei der Deutschen Fußball-Ärztemannschaft für die großzügige Unterstützung und den sportlich fairen Austausch. Der Freundschaftscup 2026 war ein eindrucksvolles Zeichen dafür, wie Sport Menschen verbindet, gesellschaftliche Teilhabe stärkt und Inklusion aktiv gelebt wird.

– Foto: Tobias Wentzell

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