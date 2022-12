HBRS-Hessenauswahl Fußball-ID geehrt HBRS: +++ Stadt Wetzlar ehrt Hessenauswahl anlässlich der Deutschen Meisterschaft mit Sportehrenplakette in Bronze +++

Bei der Sportlerehrung des Jahres 2022 am 12. Dezember in Wetzlar wurde die Hessenauswahl Fußball-ID vom Hessischen Behinderten- und Rehabilitations- Sportverband (HBRS) mit der Sportehrenplakette in Bronze geehrt. Die Hessenauswahl unter der Führung von Landestrainer Bruno Pasqualotto gewann im Juni bei der Deutschen Meisterschaft in Cottbus das Finale mit 1:0 gegen die Landesauswahl von Niedersachsen. Oberbürgermeister Manfred Wagner lobte die sehr professionelle Arbeit des HBRS und würdigte die Leistung der Mannschaft mit der Übergabe der Sportehrenplakette in Bronze der Stadt Wetzlar.