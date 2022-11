HBRS-Hessenauswahl Fußball-ID geehrt HBRS: +++ Würdigung für Gewinn der DM 2022 im Rahmen der Sportlerehrung des Jahres des HBRS +++

Auf der Sportlerehrung des Jahres vom Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (HBRS), am 12. November in der Hugenottenhalle in Neu-Isenburg, wurde die Landesauswahl Fußball-ID (Intellektuelle Beeinträchtigung) für den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Jahr 2022 ausgezeichnet. Die Hessenauswahl gewann in Cottbus im Finale mit 1:0 gegen Niedersachsen und konnte ihren Titel aus dem Jahr 2019 (coronabedingt wurde die DM 2020 & 2021 nicht ausgetragen) erfolgreich verteidigen.

Die Emil Frey Hessengarage war Sponsor für die Ehrung in der Kategorie „Mannschaft“.

Deren Regionalleiter Johannes Brandenburger überreichte unter großem Applaus die goldene Sportplakette und Medaillen an die Mannschaft der HBRS Hessenauswahl Fußball-ID.