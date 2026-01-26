HBRS-Hallencup Inklusions-Fußball begeistert in Darmstadt HBRS: +++ Spannender, fairer Inklusions-Fußball beim HBRS Hallencup in Darmstadt. Gastgeber SV Darmstadt 98 bot eine starke Bühne für Teamgeist und Teilhabe +++

Am 24. Januar fand in der Böllenfalltorhalle in Darmstadt der diesjährige HBRS Hallencup Inklusions-Fußball statt. Veranstaltet wurde das Turnier vom Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e.V. (HBRS), Ausrichter war der SV Darmstadt 98. Die Sporthalle liegt direkt neben dem Merck-Stadion am Böllenfalltor, wo der langjährige Kooperationspartner des HBRS am Vorabend einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga feiern konnte, ein sportlich gelungenes Wochenende am Böllenfalltor.

Das Turnier richtete sich in diesem Jahr gezielt an Spielerinnen und Spieler, die sonst weniger Einsatzzeiten erhalten, und bot ihnen eine wertvolle Plattform, sich im sportlichen Wettkampf zu präsentieren. Gespielt wurde in einer Qualifikationsrunde mit zwei Gruppen sowie einer anschließenden Finalrunde, die in Gold- und Silbergruppe unterteilt war. Bereits in der Qualifikation zeigten die teilnehmenden Teams aus ganz Hessen spannende, engagierte und zugleich faire Spiele. In Gruppe A und Gruppe B ging es um Punkte und Platzierungen, die über den Einzug in die jeweilige Finalrunde entschieden. Die Begegnungen waren geprägt von Einsatzfreude, Teamgeist und großem Respekt untereinander, ganz im Sinne des Inklusionsgedankens.

In der Finalrunde bestätigte sich das hohe sportliche Niveau. In der Goldgruppe setzte sich der VfB Offenbach durch und sicherte sich mit überzeugenden Leistungen den Turniersieg. Auch in der Silbergruppe wurde um jeden Ball gekämpft, am Ende durfte sich RSV Büblingshausen über den ersten Platz freuen. Unabhängig von Platzierungen stand jedoch für alle Beteiligten der gemeinsame Fußballspaß im Vordergrund. Zum Abschluss richtete Michael Trippel, sportlicher Leiter des HBRS, ein großes Dankeschön an alle Sponsoren und Partner des HBRS, an die teilnehmenden Vereine sowie an die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf des Turniers gesorgt haben. Ein besonderer Dank galt zudem dem SV Darmstadt 98 für die Ausrichtung und hervorragende Organisation.