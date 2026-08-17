Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten siegt 6:5, Kirchentellinsfurt mit 6:1

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
TSV Wittlingen – FC Sonnenbühl 1:3
Der FC Sonnenbühl ging in der 30. Minute durch Nick Biesinger mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause legte Paul Schmiling nach und erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel baute Emanuel Mader den Vorsprung in der 60. Minute auf 3:0 aus. Der TSV Wittlingen kam in der Schlussphase durch Niklas Mayer noch einmal heran, der in der 89. Minute auf 1:3 verkürzte. Für eine Wende reichte es jedoch nicht mehr.
FC Engstingen – TuS Metzingen II 5:1
Der FC Engstingen legte einen furiosen Start hin. Mika Gloz brachte die Gastgeber bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Finn Halder erhöhte in der 25. Minute auf 2:0, ehe Gloz nur sieben Minuten später seinen zweiten Treffer zum 3:0 erzielte. Noch vor der Pause sorgte Halder ebenfalls für seinen zweiten Treffer und stellte in der 37. Minute auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Serhan Sahin in der 49. Minute auf 1:4. Doch Engstingen ließ sich den klaren Vorsprung nicht mehr nehmen. Max Reiber erzielte in der 60. Minute das 5:1 und setzte damit den Schlusspunkt.
Sportfreunde Donnstetten – SGM Dettingen/Glems II 3:2
Die Gäste erwischten den besseren Start. Benard Ouma Syongoh brachte die SGM Dettingen/Glems II bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Die Sportfreunde Donnstetten antworteten in der 27. Minute durch Luca Schill mit dem 1:1-Ausgleich. Noch vor der Pause drehten die Gastgeber die Partie. Tim Hahn traf in der 36. Minute zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel legte Hahn in der 77. Minute seinen zweiten Treffer nach und erhöhte auf 3:1. Felix Baumann verkürzte fünf Minuten später auf 2:3 und sorgte damit noch einmal für Spannung. Der Ausgleich gelang der SGM jedoch nicht mehr.
TG Gönningen – SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten 5:6
Die Partie entwickelte sich zu einem spektakulären Torfestival. Sven Däubler brachte die Gäste bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Tobias Schwarz glich in der 9. Minute für die TG Gönningen aus, doch Maximilian Steinhart stellte in der 20. Minute die Führung der SGM wieder her. Nur zwei Minuten später sorgte Michael Herrmann für das 2:2. Kurz vor der Pause ging die SGM durch Florian Mack erneut in Führung, der in der 45. Minute zum 3:2 traf. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihren Vorsprung weiter aus. Maximilian Steinhart erhöhte in der 60. Minute auf 4:2, Florian Mack legte in der 63. Minute das 5:2 nach. Die TG Gönningen gab sich jedoch noch längst nicht geschlagen. Daniel Knop verkürzte in der 77. Minute auf 3:5, ehe Tobias Häbe in der 81. Minute den alten Abstand wiederherstellte. Doch erneut kam Gönningen zurück: Tobias Schwarz traf in der 87. Minute zum 4:6, Maik Stähle verkürzte in der 90.+5. Minute sogar noch auf 5:6. Für den Ausgleich reichte es in der turbulenten Schlussphase jedoch nicht mehr.
SV Auingen – SV Zainingen 2:1
Der SV Auingen erwischte den besseren Start. Fabian Pallas brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause kam der SV Zainingen zurück: Lukas Bögel erzielte in der 42. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie wieder zu einer engen Angelegenheit, ehe Maxim Secrieru in der 63. Minute zum 2:1 für Auingen traf. Dieser Treffer erwies sich als entscheidend, denn weitere Tore fielen nicht mehr.
FV Bad Urach – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 4:1
Der FV Bad Urach erwischte einen Start nach Maß. Hadi Omeirat brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Danach dauerte es bis zur zweiten Hälfte, ehe erneut Omeirat zuschlug und in der 60. Minute auf 2:0 erhöhte. Die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten kam in der 75. Minute durch ein Eigentor von Vincenzo Caterisano auf 1:2 heran. In der Schlussphase machte Bad Urach jedoch alles klar. Timo Prieler erhöhte in der 90. Minute auf 3:1, ehe Hadi Omeirat nur kurze Zeit später seinen dritten Treffer erzielte und in der 90. Minute den 4:1-Endstand herstellte.
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SV Walddorf II – SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 1:6
Die Partie begann mit einem frühen Treffer für den SV Walddorf II. In der 4. Minute gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und drehte die Begegnung innerhalb weniger Minuten. Noah Mauser erzielte in der 9. Minute den 1:1-Ausgleich, ehe Wolfram Deuscher nur drei Minuten später auf 2:1 erhöhte. In der 30. Minute war erneut Mauser erfolgreich und stellte auf 3:1. Nach der Pause baute die SGM ihren Vorsprung weiter aus. Deuscher traf in der 73. Minute zum 4:1, Ali Aldarwish erhöhte drei Minuten später auf 5:1. In der 87. Minute machte Wolfram Deuscher mit seinem dritten Treffer den 6:1-Endstand perfekt.
TSV Betzingen – TSG Reutlingen 3:3
Die TSG Reutlingen erwischte den besseren Start. Noah Reichl brachte die Gäste in der 11. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Balasz Varga in der 29. Minute auf 2:0 erhöhte. Der TSV Betzingen meldete sich jedoch noch vor der Pause zurück. Liridon Preniqi verkürzte in der 36. Minute auf 1:2, ehe Damjan Ivancic in der 45.+3. Minute den 2:2-Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel drehte Betzingen die Partie sogar. Ertugrul Turan traf in der 63. Minute zum 3:2. Die Führung hielt allerdings nicht bis zum Ende. Sam van Alen erzielte in der 75. Minute den 3:3-Ausgleich. Dabei blieb es.
Anadolu SV Reutlingen – SV Croatia Reutlingen II 3:0
Anadolu SV Reutlingen ging in der 17. Minute durch Onur Seyhan mit 1:0 in Führung. Nach der Pause bauten die Gastgeber ihren Vorsprung aus. Atakan Ates erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Nur vier Minuten später folgte die nächste Entscheidung: Michael Da Costa traf in der 60. Minute zum 3:0. Weitere Tore fielen nicht, sodass Anadolu SV Reutlingen den klaren Erfolg sicher nach Hause brachte.
Young Boys Reutlingen II – SV Wannweil 3:0/Wertung
Der SV Wannweil trat zu dieser Begegnung nicht an. Die Partie wurde daher mit 3:0 zugunsten der Young Boys Reutlingen II gewertet.
TSV Oferdingen – SSV Rübgarten 2:5
Vor 100 Zuschauern begann die Partie mit einem frühen Foulelfmeter. Dominik Grauer brachte den SSV Rübgarten in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Der TSV Oferdingen antwortete ebenfalls per Strafstoß: Ahmad Ahmad erzielte in der 21. Minute den 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause nahm die Partie dann richtig Fahrt auf. Oliver Schäfer brachte Rübgarten in der 42. Minute erneut in Führung, doch Daniel Kunst glich nur eine Minute später zum 2:2 aus. In der 45.+2. Minute schlug der SSV erneut zu. Daniel Kuhn traf zum 3:2. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dominik Grauer in der 55. Minute auf 4:2. Der TSV Oferdingen bekam in der Schlussphase noch einmal die Chance, den Anschluss herzustellen, doch Ahmad Ahmad scheiterte in der 90. Minute mit einem Foulelfmeter. In der 90.+6. Minute setzte Jean-Luca Haudek mit dem 5:2 den Schlusspunkt für den SSV Rübgarten.
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TSV Lustnau – SV Hirrlingen 1:0
Die Partie begann mit einem frühen Treffer. Nils Tepel brachte den TSV Lustnau bereits in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Anschließend blieb die Begegnung ohne weitere Tore. Damit verteidigte Lustnau den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und sicherte sich einen 1:0-Erfolg.
VfB Bodelshausen – Sportfreunde Dußlingen 5:2
Der VfB Bodelshausen legte eine starke erste Hälfte hin. Anyocha Egerter brachte die Gastgeber in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause legte Bodelshausen nach: Tobias Herbansky erhöhte in der 45.+1. Minute auf 2:0, ehe Simon König in der 45.+4. Minute sogar das 3:0 erzielte. Doch die Sportfreunde Dußlingen meldeten sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel zurück. Remy Behnke verkürzte in der 46. Minute auf 1:3 und erzielte in der 56. Minute auch den zweiten Treffer zum 2:3. Die Aufholjagd wurde anschließend jedoch gestoppt. Simon König stellte in der 67. Minute mit seinem zweiten Treffer den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Daniel Ruoff sorgte in der 80. Minute mit dem 5:2 endgültig für die Entscheidung.
TSV Dettingen/Rottenburg – SG Mössingen/Belsen 2:4
Der TSV Dettingen/Rottenburg erwischte den besseren Start. David Söreg brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Die SG Mössingen/Belsen antwortete in der 24. Minute durch Steven Kaierle mit dem 1:1-Ausgleich. Nach der Pause drehte die SG die Partie. Sertan Seferoglu erzielte in der 58. Minute das 2:1, ehe Maximilian Haug in der 84. Minute auf 3:1 erhöhte. Dettingen/Rottenburg gab sich noch nicht geschlagen und verkürzte durch Riccardo Carili in der 87. Minute auf 2:3. Doch nur eine Minute später stellte Haug mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her und machte das 4:2 für die SG Mössingen/Belsen perfekt.
SV Wurmlingen – SV Nehren II 4:1
Der SV Wurmlingen erwischte einen starken Start. Shane Führmann brachte die Gastgeber in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Daniel Schmieder auf 2:0. Der SV Nehren II kam nach der Pause zurück: David Wagner verkürzte in der 62. Minute auf 1:2. In der Schlussphase sorgte Wurmlingen jedoch für klare Verhältnisse. Daniel Schmieder erzielte in der 84. Minute das 3:1 und machte in der 90.+3. Minute mit seinem dritten Treffer den 4:1-Endstand perfekt.
FC Rottenburg II – SV Wendelsheim 2:2
Der FC Rottenburg II erwischte einen Traumstart. Kevin Proschin brachte die Gastgeber bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Nur acht Minuten später legte Melvin Gruhonjic nach und erhöhte auf 2:0. Der SV Wendelsheim kam nach der Pause zurück. Hannes Denner verkürzte in der 54. Minute auf 1:2. In der Schlussphase gelang den Gästen schließlich der Ausgleich: Malte Straub erzielte in der 77. Minute das 2:2. Dabei blieb es, sodass die Partie nach einer zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Führung des FC Rottenburg II mit einer Punkteteilung endete.
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