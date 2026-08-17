Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten siegt 6:5, Kirchentellinsfurt mit 6:1

Der FC Engstingen legte einen furiosen Start hin. Mika Gloz brachte die Gastgeber bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Finn Halder erhöhte in der 25. Minute auf 2:0, ehe Gloz nur sieben Minuten später seinen zweiten Treffer zum 3:0 erzielte. Noch vor der Pause sorgte Halder ebenfalls für seinen zweiten Treffer und stellte in der 37. Minute auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Serhan Sahin in der 49. Minute auf 1:4. Doch Engstingen ließ sich den klaren Vorsprung nicht mehr nehmen. Max Reiber erzielte in der 60. Minute das 5:1 und setzte damit den Schlusspunkt.

Sportfreunde Donnstetten – SGM Dettingen/Glems II 3:2

Die Gäste erwischten den besseren Start. Benard Ouma Syongoh brachte die SGM Dettingen/Glems II bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Die Sportfreunde Donnstetten antworteten in der 27. Minute durch Luca Schill mit dem 1:1-Ausgleich. Noch vor der Pause drehten die Gastgeber die Partie. Tim Hahn traf in der 36. Minute zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel legte Hahn in der 77. Minute seinen zweiten Treffer nach und erhöhte auf 3:1. Felix Baumann verkürzte fünf Minuten später auf 2:3 und sorgte damit noch einmal für Spannung. Der Ausgleich gelang der SGM jedoch nicht mehr.

TG Gönningen – SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten 5:6

Die Partie entwickelte sich zu einem spektakulären Torfestival. Sven Däubler brachte die Gäste bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Tobias Schwarz glich in der 9. Minute für die TG Gönningen aus, doch Maximilian Steinhart stellte in der 20. Minute die Führung der SGM wieder her. Nur zwei Minuten später sorgte Michael Herrmann für das 2:2. Kurz vor der Pause ging die SGM durch Florian Mack erneut in Führung, der in der 45. Minute zum 3:2 traf. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihren Vorsprung weiter aus. Maximilian Steinhart erhöhte in der 60. Minute auf 4:2, Florian Mack legte in der 63. Minute das 5:2 nach. Die TG Gönningen gab sich jedoch noch längst nicht geschlagen. Daniel Knop verkürzte in der 77. Minute auf 3:5, ehe Tobias Häbe in der 81. Minute den alten Abstand wiederherstellte. Doch erneut kam Gönningen zurück: Tobias Schwarz traf in der 87. Minute zum 4:6, Maik Stähle verkürzte in der 90.+5. Minute sogar noch auf 5:6. Für den Ausgleich reichte es in der turbulenten Schlussphase jedoch nicht mehr.

SV Auingen – SV Zainingen 2:1

Der SV Auingen erwischte den besseren Start. Fabian Pallas brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause kam der SV Zainingen zurück: Lukas Bögel erzielte in der 42. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie wieder zu einer engen Angelegenheit, ehe Maxim Secrieru in der 63. Minute zum 2:1 für Auingen traf. Dieser Treffer erwies sich als entscheidend, denn weitere Tore fielen nicht mehr.

FV Bad Urach – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 4:1

Der FV Bad Urach erwischte einen Start nach Maß. Hadi Omeirat brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Danach dauerte es bis zur zweiten Hälfte, ehe erneut Omeirat zuschlug und in der 60. Minute auf 2:0 erhöhte. Die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten kam in der 75. Minute durch ein Eigentor von Vincenzo Caterisano auf 1:2 heran. In der Schlussphase machte Bad Urach jedoch alles klar. Timo Prieler erhöhte in der 90. Minute auf 3:1, ehe Hadi Omeirat nur kurze Zeit später seinen dritten Treffer erzielte und in der 90. Minute den 4:1-Endstand herstellte.