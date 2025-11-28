Havelses historische Pokalnacht rückt ins Rampenlicht

Mit der Veröffentlichung der ARD-Dokumentation „Underdogs“ erhält die außergewöhnliche Geschichte zweier prägender Figuren des TSV Havelse neue Aufmerksamkeit. Die Serie beleuchtet den frühen Trainerweg von André Breitenreiter, dessen erste Station an der Seitenlinie zwischen 2011 und 2013 in Havelse begann – unmittelbar nach dem Ende seiner aktiven Profikarriere.

Unter Breitenreiter entwickelte sich Marc Vucinovic zu einem der herausragenden Offensivspieler der damaligen Regionalliga. In 66 Pflichtspielen sammelte er bemerkenswerte 58 Scorerpunkte und prägte die erfolgreichste Phase des TSV in dieser Zeit entscheidend mit. Der Höhepunkt: der sensationelle 1:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den damaligen Bundesligisten 1. FC Nürnberg im Jahr 2012. Vucinovic erzielte in der Nachspielzeit den viel zitierten „goldenen Treffer“, der den TSV bundesweit bekannt machte.

Für Trainer und Spieler wurde Havelse zum Sprungbrett: Im Sommer 2014 wechselten beide gemeinsam zu SC Paderborn 07 und führten den Klub aus Ostwestfalen in einer historischen Saison direkt von der 2. Bundesliga in die Bundesliga – ein sportlicher Durchmarsch, der beide Karrieren maßgeblich prägen sollte.