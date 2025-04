Havelse zeigt Moral, belohnt sich aber nicht

Dass die Mannschaft nach dem emotionalen Höhepunkt des Titelgewinns erneut eine so konzentrierte und engagierte Leistung zeigte, ist ein starkes Zeichen. In einer Saisonphase, in der es tabellarisch eigentlich um wenig geht, bewies Havelse Haltung. Doch die Partie am Buniamshof offenbarte auch eine Baustelle, die mit Blick auf mögliche Aufgaben in der 3. Liga an Bedeutung gewinnen könnte: Die Effizienz im Abschluss muss verbessert werden, wenn man sich künftig gegen noch stärkere Gegner behaupten will.

So bleibt am Ende eine lehrreiche Auswärtsfahrt: Havelse zeigte die richtigen Tugenden – und bekam eine Erinnerung daran, dass man sich Siege auch als Meister hart erarbeiten muss.