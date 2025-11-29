Havelse will Stabilität der vergangenen Wochen bestätigen

Der TSV Havelse steht vor dem vorletzten Auswärtsspiel der Hinrunde und gastiert am Sonntagabend beim VfB Stuttgart II. In der WIR-MACHEN-DRUCK-ARENA trifft die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi um 19:30 Uhr erstmals in einem Pflichtspiel auf die Zweitvertretung der Schwaben.

Der Gastgeber blickt auf eine Phase stetiger Entwicklung zurück. Nach dem Meistertitel in der Regionalliga Südwest 2023/2024 und dem knappen Klassenerhalt in der Vorsaison hat sich die nun von Nico Willig trainierte Mannschaft stabilisiert. Mit 22 Punkten aus 15 Spielen rangiert der VfB Stuttgart II im Tabellenmittelfeld und hat sich sowohl nach oben als auch nach unten alle Möglichkeiten offengehalten. Die jüngste Nullnummer gegen FC Erzgebirge Aue bestätigte die defensive Stabilität der Schwaben, die zuhause erst zwei Niederlagen hinnehmen mussten. Bemerkenswert bleibt das geringe Durchschnittsalter des Teams: Mit gut 21 Jahren stellte Stuttgart zuletzt eine der jüngsten Startformationen der gesamten 3. Liga.

Offensiv ragen insbesondere Mansour Ouro-Tagba – bislang an sieben Toren beteiligt – sowie der 19-jährige Noah Darvich heraus. Der U17-Weltmeister, im Sommer vom FC Barcelona verpflichtet, hat sich schnell an das Tempo der Liga angepasst und zwei Treffer erzielt.

Für den TSV geht es in Aspach darum, die jüngsten positiven Ansätze zu festigen. Innenverteidiger Irichad Behrens betonte die Bedeutung der Partie, insbesondere mit Blick auf das gewonnene Momentum aus dem Ulm-Heimspiel. Havelse setzt auf Intensität, Zweikampfstärke und die zuletzt gewachsene defensive Ordnung, um den nächsten Schritt zu gehen.