Havelse will dem Favoriten Paroli bieten TSV reist zu Spitzenreiter Energie Cottbus – schwere Aufgabe für das Ferchichi-Team

Am 12. Spieltag der 3. Liga wartet auf den TSV Havelse eine der schwierigsten Aufgaben der bisherigen Saison. Die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi gastiert am Samstag (Anstoß 14:00 Uhr) beim Tabellenzweiten FC Energie Cottbus. Gespielt wird im traditionsreichen LEAG Energie Stadion – es ist das erste Pflichtspielduell beider Klubs.

Der FC Energie Cottbus zählt zu den traditionsreichsten Vereinen des Ostens. Zwischen 2000 und 2009 spielte der Klub mehrere Jahre in der Bundesliga, ehe er in den Folgejahren zwischen 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga Nordost pendelte. Nach dem knapp verpassten Aufstieg 2023 gegen die SpVgg Unterhaching gelang im Jahr darauf als Meister der Regionalliga die Rückkehr in den Profifußball. In der Vorsaison landete das Team auf Rang vier.

Unter Trainer Claus-Dieter Wollitz hat sich Energie nun in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Nach elf Spieltagen steht der FCE mit 23 Punkten und einem Torverhältnis von 26:15 auf Platz zwei. Die Formkurve zeigt klar nach oben: Sechs Siege aus den letzten sieben Spielen, zuletzt ein 2:1-Erfolg beim SSV Ulm 1846 Fußball, als Erik Engelhardt in der Nachspielzeit traf. Auch im eigenen Stadion sind die Lausitzer noch ungeschlagen. Mit 26 erzielten Toren stellt Cottbus die beste Offensive der Liga. Besonders gefährlich agiert das Sturmduo Tolcay Ciğerci (acht Tore) und Erik Engelhardt (sieben Treffer) – gemeinsam bilden sie das torgefährlichste Duo der laufenden Saison. Im Pokal läuft es für Energie: In der ersten Runde des DFB-Pokals schaltete Cottbus Zweitligist Hannover 96 mit 1:0 aus und trifft kommende Woche auf RB Leipzig.