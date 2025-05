– Foto: IMAGO

Havelse verspielt späten Sieg in Leipzig 1:1 im Relegations-Hinspiel – TSV zeigt starke Leistung, muss aber in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen Verlinkte Inhalte 3. Liga - Relegation TSV Havelse Lok Leipzig

Der TSV Havelse war nur Sekunden davon entfernt, sich im Aufstiegskampf zur 3. Liga eine ideale Ausgangsposition zu verschaffen. Doch im Bruno-Plache-Stadion von Leipzig endete ein leidenschaftlich geführtes Relegations-Hinspiel mit einem bitteren, aber leistungsgerechten 1:1. Ein spätes Gegentor durch Lok-Angreifer Cevis in der Nachspielzeit egalisierte den Traumtreffer von Marko Ilic und brachte die Aufstiegsentscheidung damit in ein offenes Rückspiel am kommenden Sonntag.

Beide Mannschaften gingen sichtbar angespannt in die Partie. Zu groß war das Gewicht des Duells, zu bedeutend das Ziel: das letzte verbliebene Ticket für die kommende Drittliga-Saison. Der TSV Havelse zeigte dabei von Beginn an den strukturierteren Vortrag. Die Niedersachsen kontrollierten große Teile der ersten Halbzeit, ohne jedoch den finalen Punch zu setzen. Robin Müller sorgte mit einem Pfostentreffer in der 23. Minute für das erste große Ausrufezeichen, auch Ilic war immer wieder präsent. Doch zur Pause blieb es beim 0:0. Gestern, 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig Lok Leipzig TSV Havelse TSV Havelse 1 1

Nach dem Seitenwechsel kam Lok Leipzig stärker aus der Kabine. Die Gastgeber erhöhten das Tempo, Havelse verlor zwischenzeitlich etwas an Kontrolle, blieb aber durch Konter gefährlich. Müller und Aytun verpassten in dieser Phase den möglichen Führungstreffer. Als sich viele schon mit dem torlosen Remis abgefunden hatten, war es ausgerechnet Ilic, der in der 89. Minute seine individuelle Klasse aufblitzen ließ. Per Volley setzte er den Ball unhaltbar in den Winkel – ein Moment, der das Spiel zu entscheiden schien. Doch die Leipziger hatten noch eine Antwort. In der Nachspielzeit war es ein einfacher Pass in die Schnittstelle, ein Moment der Unachtsamkeit – und Cevis vollstreckte eiskalt zum 1:1-Endstand (90.+1). Der späte Ausgleich ließ das Stadion explodieren und verhinderte eine perfekte Ausgangslage für den TSV, der insgesamt die reifere und abgeklärtere Mannschaft stellte.