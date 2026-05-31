Havelse verpflichtet Ebeling – Bersenbrück verliert Leistungsträger Außenverteidiger wechselt nach starker Saison zum Drittliga-Absteiger und wagt den nächsten Karriereschritt. von red · Heute, 12:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Bersenbrück/Havelse – Nach nur einer Saison endet das Kapitel von Fyn Ebeling beim TuS Bersenbrück. Der 22-Jährige schließt sich zur kommenden Spielzeit dem TSV Havelse an und erhält dort die Möglichkeit, sich in einem professionellen Umfeld weiterzuentwickeln.

Der Außenverteidiger war erst im vergangenen Sommer vom 1. FC Germania Egestorf-Langreder nach Bersenbrück gewechselt und entwickelte sich auf Anhieb zu einer festen Größe. Mit fünf Toren und acht Vorlagen spielte Ebeling eine bemerkenswerte Premierensaison und machte nachhaltig auf sich aufmerksam. Starke Zahlen wecken Interesse Vor allem seine Offensivqualitäten machten den Defensivspieler zu einem wichtigen Baustein im Spiel des TuS Bersenbrück. Die Kombination aus Tempo, Offensivdrang und Einsatzbereitschaft sorgte dafür, dass sich Ebeling schnell einen Stammplatz erarbeitete und regelmäßig Akzente setzte.

Die Leistungen blieben auch anderen Vereinen nicht verborgen. Mit dem Wechsel zum TSV Havelse, der nach dem Abstieg aus der 3. Liga einen Neuaufbau anstrebt, folgt nun der nächste Schritt in seiner Laufbahn. Dank aus Bersenbrück Beim TuS Bersenbrück verabschiedet man den Außenverteidiger mit großem Respekt. Der Verein würdigte insbesondere seine leidenschaftliche Spielweise und seinen Beitrag in der abgelaufenen Saison.