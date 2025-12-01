Havelse unterliegt trotz Aufholjagd in Aspach

Im strömenden Regen von Aspach hat der TSV Havelse den Schwung aus dem Heimsieg gegen den SSV Ulm 1846 Fussball nicht konservieren können. Die Mannschaft von Samir Ferchichi unterlag der Zweitvertretung des VfB Stuttgart knapp mit 1:2 und verpasste trotz deutlicher Steigerung im zweiten Durchgang den möglichen Ausgleich.

Vor dem Anpfiff musste Ferchichi die Startelf neu ordnen: Jannik Oltrogge fehlte gesperrt, für ihn rückte Kapitän Julius Düker ins Team. Zwischen den Pfosten feierte Jonah Busse sein Debüt in der 3. Liga, da Stammtorhüter Tom Opitz verletzt passen musste. Havelse kam gut ins Spiel und setzte durch Emre Aytun früh ein erstes Ausrufezeichen per Kopf. Auf der Gegenseite verhinderte Semi Belkahia gegen Penna stark auf der Linie.

Nach einer halben Stunde übernahm Stuttgart immer mehr die Kontrolle. Luca Sessa brachte die Gastgeber nach einer Kombination über Meyer in Führung. Kurz darauf hielt VfB-Keeper Dennis Hellstern seine Mannschaft mit einer starken Doppelparade gegen Nassim Boujellab im Spiel. Havelse kam bis zur Pause nicht mehr zwingend in den Strafraum, sodass es beim Rückstand blieb.

Zur zweiten Halbzeit brachte Ferchichi mit John Posselt den torgefährlichsten Angreifer seines Teams – und der Wechsel zeigte Wirkung, auch wenn zunächst die Gastgeber jubelten. Der VfB erhöhte durch Mansour Ouro-Tagba auf 2:0. Havelse reagierte jedoch leidenschaftlich: Wieder war es Boujellab, der gefährlich wurde, aber an Hellstern scheiterte.

In der 70. Minute gelang der Anschluss. Robin Müller setzte sich auf der Außenbahn durch, bediente Posselt, und der Stürmer vollendete aus kurzer Distanz. Es folgte die stärkste Phase der Niedersachsen. Erst zischte ein Abschluss knapp vorbei, dann traf Müller nach einem weiteren Vorstoß den Pfosten. In der Schlussphase parierte Hellstern erneut gegen Florian Riedel, während Busse auf der Gegenseite einen Nachschuss von Ouro-Tagba stark entschärfte.

Die letzte gute Möglichkeit hatte Arlind Rexhepi, dessen Freistoß aus spitzem Winkel das Außennetz traf. Danach blieb der Druck der Gäste unbelohnt – Stuttgart brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Am Nikolaustag kehrt der TSV ins Eilenriedestadion zurück. Am 06.12.2025 empfängt Havelse um 14:00 Uhr den SC Verl. Eine Woche später folgt das letzte Auswärtsspiel der Hinrunde beim 1. FC Schweinfurt. Tickets für das Heimspiel sind im Vereins-Ticketshop erhältlich.