Havelse unterliegt Rostock im Flutlichtspiel

Die Begegnung wurde von Schiedsrichter Michael Näther geleitet. Unterstützt wurde er von den Assistenten Lukas Pilz und Luis Riedel, als vierter Offizieller war Thomas Gorniak im Einsatz. Rostock nutzt seine Chancen – Düker hält Havelse im Spiel Der TSV Havelse startete engagiert in die Partie. Bereits nach fünf Minuten hatte Robin Müller die frühe Führung auf dem Fuß, setzte seinen Abschluss jedoch nur ans Außennetz. Danach übernahm Rostock zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen.

Zunächst zeigte sich Havelser Torhüter Quindt, der für Tom Opitz zwischen den Pfosten stand, mehrfach auf dem Posten. Innerhalb weniger Minuten parierte er gegen Harenbrock sowie gegen Emil Holten und verhinderte zunächst den Rückstand. In der 17. Minute war jedoch auch er machtlos: Nach einer Flanke von Wallner stieg Holten im Strafraum am höchsten und köpfte zur Rostocker Führung ein. Die Gäste blieben am Drücker. Quindt entschärfte wenig später noch einen Abschluss von Hummel, doch in der 30. Minute erhöhte Rostock durch ein unglückliches Eigentor von Semi Belkahia auf 2:0.