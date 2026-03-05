Havelse unterliegt Rostock im Flutlichtspiel

Die Begegnung wurde von Schiedsrichter Michael Näther geleitet. Unterstützt wurde er von den Assistenten Lukas Pilz und Luis Riedel, als vierter Offizieller war Thomas Gorniak im Einsatz.
Rostock nutzt seine Chancen – Düker hält Havelse im Spiel
Der TSV Havelse startete engagiert in die Partie. Bereits nach fünf Minuten hatte Robin Müller die frühe Führung auf dem Fuß, setzte seinen Abschluss jedoch nur ans Außennetz. Danach übernahm Rostock zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen.
Zunächst zeigte sich Havelser Torhüter Quindt, der für Tom Opitz zwischen den Pfosten stand, mehrfach auf dem Posten. Innerhalb weniger Minuten parierte er gegen Harenbrock sowie gegen Emil Holten und verhinderte zunächst den Rückstand. In der 17. Minute war jedoch auch er machtlos: Nach einer Flanke von Wallner stieg Holten im Strafraum am höchsten und köpfte zur Rostocker Führung ein.
Die Gäste blieben am Drücker. Quindt entschärfte wenig später noch einen Abschluss von Hummel, doch in der 30. Minute erhöhte Rostock durch ein unglückliches Eigentor von Semi Belkahia auf 2:0.
Havelse zeigte jedoch eine schnelle Reaktion. Nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentreffer traf Kapitän Julius Düker zum 1:2-Anschluss und brachte seine Mannschaft noch einmal zurück in die Partie. Weitere klare Möglichkeiten blieben bis zum Halbzeitpfiff aus.
Krauß entscheidet die Partie nach der Pause
Nach dem Seitenwechsel tat sich Havelse zunächst schwer, wieder Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Die ersten Abschlüsse durch Mejdr in der 47. und 54. Minute blieben ohne große Gefahr.
Rostock hingegen setzte weiterhin offensive Akzente – insbesondere nach der Einwechslung von Maximilian Krauß. In der 57. Minute leitete er zunächst eine Chance für Holten ein, der erneut an Quindt scheiterte. Kurz darauf wurde Krauß selbst zum entscheidenden Akteur: Nach einer Havelser Ecke schalteten die Gäste blitzschnell um, der Konter landete schließlich bei Krauß, der zum 3:1 vollendete.
Die Hausherren bemühten sich in der Schlussphase vor allem über Standardsituationen noch einmal Druck aufzubauen. Nach einer Ecke von Kolgeci kam Leon Sommer in der 80. Minute zum Abschluss, wurde jedoch entscheidend gestört.
Rostock kontrollierte anschließend das Spielgeschehen und ließ keine weiteren gefährlichen Situationen mehr zu. So blieb es beim 3:1-Erfolg der Gäste, während Havelse in der englischen Woche ohne Punkte blieb.