Havelse unterliegt Holstein Kiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Havelser starteten mutig: Bereits in der dritten Minute hatte Robin Müller die große Möglichkeit zur Führung. Im direkten Gegenzug traf Kiels Prasse zur frühen Führung (6.). In einem ausgeglichenen ersten Drittel hatte Müller eine weitere Chance (27.). Im zweiten Abschnitt drängte Kiel zunächst, doch TSV-Schlussmann Opitz hielt seine Mannschaft im Spiel. In der 42. Minute bot sich Havelse dann die große Ausgleichschance: Neuzugang Nassim Boujellab trat zum Strafstoß an, scheiterte aber an KSV-Keeper Weiner.

Der TSV zeigte bis dahin eine konzentrierte Vorstellung, musste im letzten Drittel jedoch dem Druck des Zweitligisten Tribut zollen. Innerhalb von vier Minuten erhöhten Niehoff, Knudsen und Ugoh auf 4:0, ehe Gigovic kurz vor Schluss den Endstand markierte. Trotz des klaren Ergebnisses zeigte die Mannschaft von Samir Ferchichi über weite Strecken eine engagierte und strukturierte Leistung.