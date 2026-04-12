Havelse schlägt Saarbrücken und sendet ein Lebenszeichen Sommer und Paldino treffen – Quindt und Defensive sichern den Erfolg von red · Heute, 08:32 Uhr · 0 Leser

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Mit einem leidenschaftlichen Auftritt hat der TSV Havelse im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen gesetzt. Gegen den 1. FC Saarbrücken setzte sich die Mannschaft vor heimischer Kulisse mit 2:0 durch – zwei Treffer kurz nach der Pause ebneten den Weg zum zweiten Sieg in Serie.

Die Partie begann mit Vorteilen für die Gäste. Früh musste Norman Quindt eingreifen und parierte gegen Civeja (7.), später auch stark gegen Brünker (15.). Havelse tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, kam aber über Einzelaktionen von Rexhepi (10.) und Julius Düker (13.) zu ersten Offensivmomenten. Die beste Gelegenheit vor der Pause gehörte ebenfalls den Gastgebern: Nach Vorarbeit von Rexhepi kam Kapitän Düker in der 33. Minute zum Abschluss, wurde jedoch im letzten Moment geblockt. Saarbrücken suchte sein Glück vor allem über die Flügel mit Pick und Elongo-Yombo, ohne jedoch zwingend zu werden. So blieb es zur Halbzeit bei einem torlosen, umkämpften Spiel.

Doppelschlag bringt die Entscheidung Nach dem Seitenwechsel erwischte der TSV Havelse einen Start nach Maß. Gerade einmal dreißig Sekunden waren gespielt, als Emre Aytun eine präzise Flanke auf Leon Sommer brachte, der per Kopf zur Führung traf (46.). Havelse nutzte das Momentum – und legte nur wenige Minuten später nach: In der 52. Minute bereitete Boujellab vor, Lorenzo Paldino vollendete mit einer sehenswerten Direktabnahme zum 2:0. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. 1. FC Saarbrücken erhöhte den Druck, doch entweder fehlte die Präzision – wie bei den vergebenen Chancen von Baumann (56., 58., 73.) – oder die Havelser Defensive war zur Stelle. In der 84. Minute rettete Noah Plume auf der Linie gegen Multhaup, ehe Pick wenig später nur knapp verzog.