Havelse schlägt Saarbrücken und sendet ein Lebenszeichen

Mit einem leidenschaftlichen Auftritt hat der TSV Havelse im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen gesetzt. Gegen den 1. FC Saarbrücken setzte sich die Mannschaft vor heimischer Kulisse mit 2:0 durch – zwei Treffer kurz nach der Pause ebneten den Weg zum zweiten Sieg in Serie.
Die Partie begann mit Vorteilen für die Gäste. Früh musste Norman Quindt eingreifen und parierte gegen Civeja (7.), später auch stark gegen Brünker (15.). Havelse tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, kam aber über Einzelaktionen von Rexhepi (10.) und Julius Düker (13.) zu ersten Offensivmomenten.
Die beste Gelegenheit vor der Pause gehörte ebenfalls den Gastgebern: Nach Vorarbeit von Rexhepi kam Kapitän Düker in der 33. Minute zum Abschluss, wurde jedoch im letzten Moment geblockt. Saarbrücken suchte sein Glück vor allem über die Flügel mit Pick und Elongo-Yombo, ohne jedoch zwingend zu werden. So blieb es zur Halbzeit bei einem torlosen, umkämpften Spiel.
Nach dem Seitenwechsel erwischte der TSV Havelse einen Start nach Maß. Gerade einmal dreißig Sekunden waren gespielt, als Emre Aytun eine präzise Flanke auf Leon Sommer brachte, der per Kopf zur Führung traf (46.). Havelse nutzte das Momentum – und legte nur wenige Minuten später nach: In der 52. Minute bereitete Boujellab vor, Lorenzo Paldino vollendete mit einer sehenswerten Direktabnahme zum 2:0.
In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. 1. FC Saarbrücken erhöhte den Druck, doch entweder fehlte die Präzision – wie bei den vergebenen Chancen von Baumann (56., 58., 73.) – oder die Havelser Defensive war zur Stelle. In der 84. Minute rettete Noah Plume auf der Linie gegen Multhaup, ehe Pick wenig später nur knapp verzog.
Auch in der Nachspielzeit hielt Havelse stand und brachte den Vorsprung über die Zeit. Der Lohn: drei wichtige Punkte – und erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge. Damit bleiben die Niedersachsen im Rennen um den Klassenerhalt und verschaffen sich neues Selbstvertrauen.
Vor der nächsten Ligapartie wartet nun eine andere Aufgabe: Im Halbfinale des Krombacher-Niedersachsenpokals gastiert der TSV am Mittwochabend unter Flutlicht in Jeddeloh, ehe es in der Liga gegen den SSV Ulm 1846 Fußball weitergeht.
TSV Havelse – 1. FC Saarbrücken 2:0
TSV Havelse: Norman Quindt, Emre Aytun, Noah Plume, Leon Sommer, Semi Belkahia, Dennis Duah, Julius Düker (80. Jannik Oltrogge), Johann Berger, Nassim Boujellab (90. Marko Ilic), Arlind Rexhepi (65. Robin Müller), Lorenzo Paldino (65. Christopher Schepp)
1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Lasse Wilhelm, Niko Bretschneider (75. Philip Fahrner), Robin Bormuth, Patrick Sontheimer, Tim Civeja (87. Elijah Krahn), Sebastian Vasiliadis (56. Maurice Multhaup), Florian Pick, Kai Brünker (56. Dominic Baumann), Rodney Elongo-Yombo (75. Amine Naïfi)
Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 1012
Tore: 1:0 Leon Sommer (46.), 2:0 Lorenzo Paldino (52.)