Havelse schlägt Münster im Testspiel knapp

In einem temporeichen Testspiel setzte sich der TSV Havelse am Donnerstag mit 1:0 gegen den SC Preußen Münster durch. Der eingewechselte Christopher Schepp traf per Kopf, während Havelse weitere Chancen ungenutzt ließ.
Vor Anpfiff kam es zum Wiedersehen der Trainer: Samir Ferchichi traf auf Alois Schwartz, der erst diese Woche das Traineramt in Münster übernommen hatte und dem TSV Havelse bereits in der 3. Liga mit dem 1. FC Saarbrücken gegenüberstand.
Die Partie begann ausgeglichen: Manuel Polster sorgte früh für den ersten Abschluss (5.), während Noah Plume einen Kopfball in höchster Not an den eigenen Pfosten lenkte (10.). Eine gefährliche Ecke von Besfort Kolgeci landete beinahe direkt im Tor (20.).
Münster fand im weiteren Verlauf besser ins Spiel, doch TSV-Keeper Quindt hielt mit einer starken Parade im Eins-gegen-eins gegen Rondic den Kasten sauber (27.). Ein später Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt (33.). So blieb es nach Chancen auf beiden Seiten torlos in der Halbzeitpause.
Die zweite Halbzeit begann mit einem kurzen Hagelunterbruch, doch danach übernahm Havelse das Kommando. In der 62. Minute fiel der entscheidende Treffer: Marko Ilic flankte punktgenau, und Christopher Schepp köpfte zur Führung ein.
Danach vergab Havelse weitere Möglichkeiten: Schepp traf den Außenpfosten, Ilic und Berger setzten ihre Abschlüsse über das Tor, während Hasan Özdemir am Münsteraner Torhüter scheiterte. Am Ende blieb es beim verdienten 1:0-Erfolg für die Gäste aus Niedersachsen, die vor allem in der zweiten Hälfte spielbestimmend waren.
Nach der Länderspielpause empfängt der TSV Havelse am Samstag, den 4. April 2026, den FC Energie Cottbus im Eilenriedestadion. Anstoß ist um 14:00 Uhr.