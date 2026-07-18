Havelse rüstet für die 3. Liga auf

Trainer Samir Ferchichi sieht auf der Homepage des Vereins vor allem die körperlichen Voraussetzungen des Neuzugangs als große Stärke: „Alex überzeugt vom ersten Moment an durch seine starke Physis und hohe Endgeschwindigkeit. Jetzt ist es an uns, ihn gut ins System zu integrieren, damit er mit seinen Fähigkeiten eine Waffe für unser Spiel werden kann.“

Mit Alexander Guiddir kommt ein weiterer Offensivspieler nach Havelse. Der 19-jährige Stürmer wird für eine Saison vom FC Schalke 04 ausgeliehen. Der flexible Angreifer wurde bei der SG Rot-Weiss Frankfurt und dem SV Sandhausen ausgebildet und sammelte anschließend beim Eintracht Hohkeppel erste Erfahrungen im Herrenbereich.

„Den Weg von Finn verfolgen wir nun seit mehreren Jahren. Er hat sowohl in den direkten Duellen als auch im Ligaalltag gezeigt, wie er mit seinen dynamischen Tiefenläufen immer wieder zu gefährlichen Torraumaktionen kommt“, erklärt Ferchichi.

Auch Finn Kiszka verstärkt die Offensive des TSV. Der 25-Jährige wechselt vom HSC Hannover nach Havelse und bringt reichlich Erfahrung aus der Region mit. In der vergangenen Regionalliga-Saison sammelte der Offensivspieler 16 Scorerpunkte und hatte damit großen Anteil am Klassenerhalt des HSC.

Für die Defensive verpflichtet Havelse Donald Nduka. Der 23-jährige Innenverteidiger ist 1,93 Meter groß und wurde unter anderem in den Nachwuchsabteilungen des TSV 1860 München, des FC Bayern München und des FC Ingolstadt 04 ausgebildet.

„Donald hat sowohl im Training als auch in den beiden Spielen seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Er ist stark in Boden- und Luftzweikämpfen, verfügt über extremes Tempo und Ruhe am Ball“, sagt der Trainer.

Stabilität durch wichtige Vertragsverlängerungen

Neben den Neuzugängen setzt der TSV Havelse auf Kontinuität. Innenverteidiger Semi Belkahia bleibt dem Verein erhalten. Der 27-Jährige kam im vergangenen Sommer von Arminia Bielefeld und absolvierte in der abgelaufenen Saison 31 Spiele in der 3. Liga, in denen er drei Treffer erzielte.

„Semi hat in der abgelaufenen Saison gezeigt, wozu er im Stande ist. Er geht voran und zieht die Jungs mit. Er ist essenzieller Bestandteil unserer Planung gewesen“, betont Ferchichi.

Auch Belkahia blickt positiv auf die weitere Zusammenarbeit: „Ich freue mich, ein weiteres Jahr für den TSV zu spielen. Ich habe mich von Beginn an wohlgefühlt und werde alles geben, damit wir unsere sportlichen Ziele erreichen.“

Mit Johann Berger bleibt zudem ein weiterer wichtiger Akteur im Mittelfeld. Die Nummer acht kam in der vergangenen Drittligasaison auf 34 Einsätze, vier Tore und vier Vorlagen.

„Johann ging ab der ersten Sekunde bei uns auf und neben dem Platz voran. Er kann eine Mannschaft ordnen und ist enorm wichtig für unser Spiel mit und gegen den Ball“, sagt Ferchichi. Auch Berger setzt sich klare Ziele: „Gemeinsam will ich mit der Mannschaft bestmöglich performen und den Klassenerhalt in dieser Saison erreichen.“

Verstärkung für das Mittelfeld und eigene Talente

Mit Niklas Tauer verpflichtet der TSV Havelse einen defensiven Mittelfeldspieler mit Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung. Der 24-Jährige wurde beim 1. FSV Mainz 05 ausgebildet und kam dort zu 19 Einsätzen in der Bundesliga. Über Leihstationen beim FC Schalke 04 und Eintracht Braunschweig sammelte er zudem 24 Zweitliga-Spiele.

„Niklas verfügt über eine hervorragende Ausbildung. Bereits gegen Eintracht Braunschweig hat man gesehen, wie wichtig er für unser Mittelfeld sein wird und welche Qualitäten er für unser Spiel mitbringt“, erklärt Ferchichi.

Im Tor setzt Havelse weiterhin auf Fynn Ole Wolter. Der aus der eigenen Jugend stammende Schlussmann verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre.

„Fynn hat sich seit er bei uns ist stetig weiterentwickelt. Er ist sehr lernwillig und stellt sich immer in den Dienst des Teams. In den kommenden zwei Jahren wollen wir seine Entwicklung hier weiter fördern“, sagt Ferchichi.

Darüber hinaus rücken fünf Spieler aus der erfolgreichen U19 in den Profikader auf: Leon Svitek, Ermal Krasniqi, Anton Hanke, Joel Darko Ampem und Tyron Ohaji erhalten ihre Chance im Herrenbereich.

Besonders Svitek machte bereits auf sich aufmerksam. Der Offensivspieler debütierte in der vergangenen Saison in der 3. Liga und erzielte 15 Tore in der U19-Nachwuchsliga.

Ferchichi sieht darin auch eine Bestätigung der Nachwuchsarbeit: „Das größte Lob gilt Roberto Cerro und seinem Team, die die Jungs sehr gut ausgebildet haben. Dass fünf Feldspieler den Schritt schaffen, ist auch ein Nachweis an unsere gute Jugendarbeit.“

Mit einer Mischung aus erfahrenen Kräften, jungen Verstärkungen und Talenten aus dem eigenen Nachwuchs möchte der TSV Havelse seine Position in der 3. Liga festigen. Die Kaderplanung verfolgt dabei einen klaren Ansatz: nachhaltige Entwicklung statt kurzfristiger Lösungen.