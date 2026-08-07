Havelse rüstet auf: Drei Neue für Tor, Abwehr und Offensive

Der TSV Havelse hat seine Kaderplanung mit drei weiteren Personalentscheidungen vorangetrieben. Für die Torwartposition kommt Omer Hanin vom MSV Duisburg. Der 28-Jährige wurde in Israel bei Hapoel Rishon leZion, Hapoel Petah Tikva und Hapoel Hadera ausgebildet, ehe er nach Deutschland zum 1. FSV Mainz 05 wechselte.

Cheftrainer und Sportdirektor Samir Ferchichi setzt dabei nicht nur auf Hanins sportliche Fähigkeiten. „Er strahlt eine große Präsenz aus, ist sehr kommunikativ und bringt eine positive Energie in die Mannschaft“, sagt Ferchichi auf der Homepage des Vereins. Durch seine Zeit in Mainz habe Hanin zudem von erfahrenen Bundesligatorhütern lernen können. „Diese Erfahrungen, gepaart mit seiner Persönlichkeit und seiner Qualität, machen ihn zu einem wichtigen Baustein für unsere Mannschaft. Er wird Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit dem Team den nächsten Schritt gehen.“

Hanin verfügt zudem über Erfahrung aus der 3. Liga. Für den SV Waldhof Mannheim absolvierte er zwölf Partien, anschließend spielte er bei Hapoel Haifa und beim MSV Duisburg. In Havelse wird der Torhüter künftig die Rückennummer 13 tragen.

Auch in der Offensive erhält der TSV zusätzliche Möglichkeiten. Robin Velasco wechselt von Viktoria Köln nach Havelse und wird künftig mit der Nummer 28 auflaufen.

Hanin selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich bin wirklich glücklich, hier zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins haben mich überzeugt, dass dies die richtige Entscheidung war.“

Der in Hamburg geborene 24-Jährige durchlief die Nachwuchsabteilungen des Hamburger SV bis zur zweiten Mannschaft. Dort sammelte er in 50 Einsätzen 24 Scorerpunkte. Über den VfB Lübeck, für den er 33-mal in der 3. Liga auflief, führte sein Weg 2024 zu Viktoria Köln. In zwei Spielzeiten kamen dort weitere 41 Drittligapartien hinzu.

Für Ferchichi passt Velasco mit seinem Profil gut zur Spielidee des TSV. „Er ist offensiv flexibel einsetzbar, verfügt über ein gutes Tempo und einen starken linken Fuß“, erklärt der Trainer. Seine Dynamik und Variabilität sollen dem Havelser Angriff zusätzliche Optionen geben.

Velasco selbst freut sich auf die neue Station: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in der 3. Liga. Vielen Dank für das Vertrauen, ich werde jeden Tag hart arbeiten und alles für den Verein geben.“

Mausehund als Perspektivspieler für die Defensive

Für die Innenverteidigung kommt Yannick Mausehund. Der 20-Jährige wurde unter anderem bei Hertha BSC, Tennis Borussia Berlin und Viktoria Berlin ausgebildet und kehrte später zu Hertha zurück. Anfang 2025 wechselte er aus der Berliner U19 zum 1. FC Köln II.

Mausehund bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung mit. Er absolvierte drei Länderspiele für die deutschen U16- und U17-Nationalmannschaften und kommt auf 34 Einsätze in der Regionalliga West. In Havelse trägt er künftig die Rückennummer 24.

Ferchichi sieht im Neuzugang vor allem weiteres Entwicklungspotenzial. „Yannick bringt eine enorme Präsenz mit und verfügt über eine hervorragende fußballerische Ausbildung. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann.“

Dass sich der Innenverteidiger trotz anderer Angebote für den TSV entschieden hat, wertet der Trainer als zusätzliches Zeichen: „Besonders freut es mich, dass sich Yannick trotz mehrerer Angebote aus höheren Ligen für uns entschieden hat und von unserem Weg überzeugt ist.“

Mausehund will sich schnell an das Niveau gewöhnen und seinen Platz im Team finden. „Mein Ziel ist es, mich schnell zu etablieren, mich auf diesem Niveau weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen“, sagt der 20-Jährige. Gemeinsam mit dem TSV wolle er „das Bestmögliche erreichen, so viele Punkte wie möglich holen und eine erfolgreiche Saison spielen.“