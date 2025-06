Havelse krönt sich im eigenen Stadion

– Foto: Imago Images

Der TSV Havelse ist zurück im Profifußball. Mit einem leidenschaftlichen und reifen Auftritt hat sich der Meister der Regionalliga Nord am Sonntag im Wilhelm-Langrehr-Stadion das Ticket für die 3. Liga gesichert. 3:0 hieß es nach 120 intensiven Minuten im Rückspiel der Aufstiegsrelegation gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig – ein Ergebnis, das den Gesamtsieg mit 4:1 nach Hin- und Rückspiel bedeutete und den Abend in Havelse zu einem historischen machte.

Was sich über die gesamte Saison angedeutet hatte, fand nun seinen emotionalen Höhepunkt: Der TSV Havelse, klug geführt, taktisch stabil und in den entscheidenden Momenten nervenstark, krönte eine herausragende Spielzeit mit dem Aufstieg. Es ist der zweite Sprung in die 3. Liga nach 2021 – damals unter Pandemiebedingungen, diesmal vor 2300 enthusiastischen Fans, die jeden Zweikampf, jeden Laufweg und jedes Tor mittrugen. Mi., 28.05.2025, 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig Lok Leipzig TSV Havelse TSV Havelse 1 1

Die Partie begann wie das Hinspiel in Leipzig – mit vorsichtiger Annäherung. Beide Teams waren sich der Tragweite der Begegnung bewusst, riskierten wenig, suchten Stabilität. Doch die gefährlicheren Aktionen gehörten den Hausherren. Jaeschkes Kopfball (10.) und Kolgecis Freistoß an den Pfosten (29.) setzten frühe Zeichen. Müller und Aytun hatten ebenfalls die Führung auf dem Fuß, doch ein überragender Naumann im Leipziger Tor hielt seine Mannschaft im Spiel. Auch in Halbzeit zwei änderte sich wenig an der Statik: Havelse dominierte, Leipzig lauerte. Der TSV blieb geduldig, verteidigte aufmerksam und versuchte bis in die Schlussphase hinein, mit spielerischen Mitteln das entscheidende Tor zu erzwingen. Doch erneut war es Naumann, der Leipzig mit einer spektakulären Parade gegen Rufidis' Schuss in die Verlängerung rettete.