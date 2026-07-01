Havelse hält den Kern zusammen: Quartett bleibt an Bord

Mit Timo Friedrich, Irichad Behrens, Dennis und Leon Sommer treiben die Havelser ihre Kaderplanung weiter voran. Der Verein setzt dabei auf Erfahrung, Entwicklung und Kontinuität.

Ein klares Zeichen für die Zukunft setzt der TSV Havelse mit der Vertragsverlängerung von Timo Friedrich. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 2028 und bleibt dem Verein damit langfristig erhalten.

Der TSV Havelse hat die nächsten Personalentscheidungen für die kommende Drittligasaison getroffen und mehrere wichtige Leistungsträger langfristig an den Verein gebunden. Mit Timo Friedrich, Irichad Behrens, Dennis und Leon Sommer bleiben vier Spieler Teil des Kaders, die auf unterschiedliche Weise für den eingeschlagenen Weg des Vereins stehen.

Cheftrainer Samir Ferchichi sieht in dem Mittelfeldspieler weit mehr als nur einen Leistungsträger auf dem Platz. Friedrich gehe mit seiner Art voran, übernehme Verantwortung und ziehe die Mannschaft mit. Dass er sich frühzeitig für einen langfristigen Verbleib entschieden habe, unterstreiche seine Identifikation mit dem Verein.

Friedrich war bereits in der U19 für den TSV aktiv und kehrte 2023 erstmals in den Herrenbereich zurück. Seit seiner Rückkehr im Jahr 2025 sammelte er sowohl in der Regionalliga als auch in der 3. Liga wichtige Einsatzminuten.

Auch der 23-Jährige selbst betont seine enge Bindung zum TSV: Der Verein sei für ihn längst mehr als nur eine sportliche Station geworden. Er fühle sich seit dem ersten Tag als Teil der „TSV-Familie“ und freue sich darauf, auch in den kommenden Jahren alles für Mannschaft und Verein zu investieren.

Behrens setzt seinen Entwicklungsweg fort

Auch Irichad Behrens bleibt dem TSV Havelse erhalten und geht in seine sechste Saison beim Verein. Der 22-Jährige verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Behrens wechselte 2021 in die U19 der Havelser und schaffte zwei Jahre später den Sprung in den Herrenbereich. Nach seinem Debüt in der Regionalliga sammelte er in der vergangenen Saison erste Einsätze in der 3. Liga.

Ferchichi hebt insbesondere die Entwicklung des Defensivspielers hervor. Behrens habe sich über die vergangenen Jahre kontinuierlich gesteigert und sei ein Beispiel für den Ausbildungsweg des Vereins. Gerade Spieler aus dem eigenen Nachwuchs seien ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Strategie des TSV.

Auch in der Defensive setzt Havelse auf Kontinuität. Innenverteidiger Dennis bleibt dem Verein nach seiner halbjährigen Leihe dauerhaft erhalten.

Der 22-Jährige wechselte im Winter nach Havelse und etablierte sich schnell als Stammkraft. In 14 Drittligaspielen überzeugte er mit seiner Dynamik und steuerte zudem eine Torvorlage bei.

Für Ferchichi war die feste Verpflichtung deshalb ein logischer Schritt. Dennis habe sich innerhalb kurzer Zeit hervorragend integriert und sei zu einem wichtigen Baustein der Mannschaft geworden. Umso größer sei die Freude, auch künftig mit ihm planen zu können.

Sommer bleibt auf der rechten Seite gesetzt

Mit Leon Sommer hat der TSV zudem einen weiteren Leistungsträger an sich gebunden. Der Rechtsverteidiger verlängerte seinen Vertrag und wird auch in der kommenden Saison das Havelser Trikot tragen.

Der 25-Jährige gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den konstantesten Spielern im Kader. In 32 Drittligapartien gelangen ihm drei Tore und drei Vorlagen.

Ferchichi sieht in Sommer einen unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft. Seine Laufstärke, Intensität und Verlässlichkeit hätten ihn zu einem wichtigen Faktor auf der rechten Abwehrseite gemacht. Diese Qualitäten sollen auch künftig eine tragende Rolle im Spiel des TSV Havelse einnehmen.