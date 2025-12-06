Havelse empfängt Verls Offensivmacht am Nikolaustag

Die Ostwestfalen reisen als Tabellendritter an, mit bislang 30 Punkten und der treffsichersten Offensive der Liga. Der TSV hingegen möchte nach einer intensiven Trainingswoche und dem Heimvorteil im Rücken die nächsten Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln.

Seit dem Aufstieg 2021 hat sich der SC Verl kontinuierlich im Profifußball etabliert und präsentiert sich aktuell in Bestform. Das Team von Tobias Strobl, dessen Weg in der Relegation 2021 noch den Havelsern gegenüberstand, ist seit Oktober ungeschlagen und holte aus den letzten acht Partien fünf Siege.

Mit 40 Toren stellt Verl den ligabesten Angriff. Herausragend agiert dabei Berkan Taz, der mit acht Treffern und acht Assists maßgeblich am Höhenflug beteiligt ist. Auch Jonas Arweiler (sieben Tore) und Alessio Besio (fünf Tore, sieben Vorlagen) sorgen für konstante Torgefahr. Zudem gilt der Sportclub als auswärtsstark: Erst eine Niederlage in der Fremde steht zu Buche.

In den bisherigen zwei Pflichtspielduellen setzte sich Verl jeweils durch. Beide Partien der Saison 2021/22 gingen verloren – ein 3:5 im Ausweichstadion am Lotter Kreuz sowie ein 1:3 in Hannover. Auffällig: Viele damalige Schlüsselspieler stehen heute bei Arminia Bielefeld unter Vertrag, unter anderem Mitch Kniat, Lannert, Corboz und Grodowski.

TSV-Stürmer Hasan Özdemir sieht trotz der klaren Ausgangslage eine Chance:

„Am Samstag erwartet uns mit Verl ein äußerst starkes und besonders auswärtsstarkes Team. Für uns ist es das vorletzte Heimspiel vor Weihnachten. Ein zusätzlicher Antrieb, noch einmal maximale Energie und Entschlossenheit auf den Platz zu bringen. Gemeinsam mit unseren Fans im Rücken wollen wir an das vergangene Heimspiel anknüpfen.“

Nächsten Sonntag folgt das wichtige Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt, ehe der TSV das Fußballjahr am 21. Dezember mit dem Heimspiel gegen Alemannia Aachen beschließt. Tickets für die Begegnung gegen den SC Verl sind weiterhin im Online-Vorverkauf erhältlich.