Hauzenberger Heimauftakt: Der Sturm muss schnell lernen

Die Fahrt nach Schwaben war keine Reise wert: Der FC Sturm Hauzenberg hat bei seinem Debüt in der Bayernliga Süd vergangene Woche beim FC Gundelfingen Lehrgeld bezahlt. Zum Heimauftakt und nächsten Aufsteigerduell gegen den FC Sportfreunde Schwaig aus dem Landkreis Erding wollen sich die Staffelberger cleverer präsentieren - und die ersten Bayernliga-Punkte einfahren. Analog zu den Hauzenbergern mussten auch die Schwaiger im ersten Spiel Lehrgeld bezahlen und verloren nach spektakulären 90 Minuten und einer 3:1-Führung noch mit 4:5 zuhause gegen den TSV Landsberg. Für gute Unterhaltung dürfte also gesorgt sein! Anpfiff im Staffelberg-Stadion ist am Freitagabend um 19:30 Uhr.