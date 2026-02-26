Hauzenberg verpflichtet Leandro Miller

Leandro Miller erklärt zu seinem Wechsel: "Ich habe mich dazu entschieden, zur neuen Saison beim FC Sturm Hauzenberg eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Ich wollte zur neuen Saison etwas Neues machen und die sehr positiven Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich letztlich überzeugt. Beim 1. FC Passau möchte ich mich herzlich für die langjährige Unterstützung und das Vertrauen bedanken. Die gemeinsame Zeit wird mir immer in guter Erinnerung bleiben. Bis zum Saisonende werde ich in den verbleibenden zwölf Spielen noch einmal alles geben, um mich mit guten Leistungen zu verabschieden.“

Trainer Dominik Schwarz zeigt sich erfreut über die Verpflichtung des 20-Jährigen: "Leandro, den wir bereits im vergangenen Jahr gerne verpflichtet hätten, wird nun zur neuen Saison Teil unserer Mannschaft. Mit seinem Tempo und seinen Eins-gegen-Eins-Qualitäten wird er unser Offensivspiel beleben und passt perfekt zu unserer Spielphilosophie. In den Gesprächen hat er betont, dass er eine neue Herausforderung sucht, und wir sind überzeugt, dass er bei uns mit dem notwendigen sportlichen Ehrgeiz den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird. Zudem ist er ein charakterlich ganz feiner Kerl.“





Unabhängig von der Kaderplanung richtet sich der Fokus nun zunächst wieder auf das Sportliche: Am Samstag steht für den FC Sturm Hauzenberg das erste Pflichtspiel nach der Winterpause in der Bayernliga Süd an. Gegner ist das ebenfalls im Tabellenkeller stehende Türkgücü München, Anstoß ist um 14 Uhr auf dem Hauzenberger Kunstrasen.