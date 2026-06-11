Hauzenberg verpflichtet Innenverteidiger Löblein Der erfahrene Ex-Passauer soll die Hintermannschaft der Staffelberger stabilisieren von PM / ts · Heute, 11:08 Uhr · 0 Leser

Teammanager Stefan Antezberger (re.) mit Nikolas Löblein – Foto: Verein

Der FC Sturm Hauzenberg gibt eine Verstärkung für den Abwehrverbund bekannt: Nikolas Löblein zieht künftig das Leiberl der Staffelberger über und beendet damit sein knapp halbjähriges Gastspiel als Spielertrainer der SG Thyrnau / Kellberg. Die Wechselmeldung kommt durchaus überraschend, denn erst in der Vorwoche verkündete der Kreisliga-Absteiger einige Personalien, darunter die Verlängerung von Löblein, den es 2022 studienbedingt nach Passau verschlagen hat.



Der Mittelfranke, der einen Teil seiner Jugendzeit beim 1. FC Nürnberg verbrachte, war beim 1. FC Passau eine Konstante in der Innenverteidigung und hatte großen Anteil daran, dass der Klub von der Danziger Straße im Mai 2024 die Rückkehr in die Landesliga realisieren und in dieser ein Jahr später den Klassenerhalt feiern konnte. Der 26-Jährige entschloss sich dann, den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu gehen. Beim Bayernligisten SV Schalding-Heining hatte Löblein aber einen schweren Stand und wurde zudem im Spätsommer durch eine schwerere Verletzung massiv zurückgeworfen. Im Winter brach der Wahl-Niederbayer seine Zelte am Reuthinger Weg bereits wieder ab.

"Die Enttäuschung ist groß, weil Niki bei uns im Wort stand. Leider scheint eine mündliche Zusage heutzutage nichts mehr wert zu sein. Dennoch wünschen wir ihm alles Gute und bedanken uns für die gemeinsame Zeit", sagt Andreas Mautner, Fußballchef der SG Thyrnau / Kellberg.











Beim FC Sturm Hauzenberg hingegen ist die Freude über den Transfer des Abwehrmanns groß. "Wir beschäftigen uns bereits seit zwei Saisonen mit Nikolas. Daher freut es uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und er sich für den FC Sturm Hauzenberg entschieden hat. Nikolas hat beim 1. FC Nürnberg eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung genossen und beim 1. FC Passau sowie beim SV Schalding-Heining bereits wertvolle Erfahrung in der Bayern- und Landesliga gesammelt. Durch seine Qualität und seine Erfahrung bringt er wichtige Voraussetzungen mit, um unsere Mannschaft zu verstärken. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell integrieren wird und uns sportlich weiterhelfen wird. Deshalb freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit", sagt Teammanager Stefan Anetzberger.



