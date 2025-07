Hauzenberg souverän - DJK überrascht im Straubinger Stadtderby

Auch am Mittwochabend stand eine Reihe von Testspielen auf dem Programm. Bayernliga-Aufsteiger FC Sturm Hauzenberg hielt im heimischen Staffelbergstadion den Landesliga-Neuling DJK Vornbach deutlich mit 3:0 nieder. Mit einer unerwarteten 0:1-Niederlage gegen den in der Kreisliga beheimateten Stadtkontrahenten DJK Straubing endete der Probelauf des Bezirksligisten FSV VfB. Eine überzeugende Vorstellung lieferte die SpVgg GW Deggendorf ab, die trotz dünner Spielerdecke den eine Klasse tiefer angesiedelten 1. FC Viechtach mit 4:0 in Schach hielt. Noch Sand im Getriebe ist beim Bezirksliga-Rückkehrer SV Schalding-Heining II, der sich beim Kreisklassen-Vizemeister SV Neukirchen v. W. mit 2:3 geschlagen geben musste.