Hauzenberg: Schmid kehrt zurück - Youngster Wagner kommt vom FCP

Beim FC Sturm Hauzenberg. sind die Meisterfeierlichkeiten in vollem Gange, dennoch arbeiten die Verantwortlichen eifrig am Kader für die kommende Bayernliga-Spielzeit. Mit der Rückkehr von Bastian Schmid (21) vom SV Schalding-Heining ist ein echter Transfercoup gelungen. Ebenso konnte man sich die Dienste von Top-Talent Joris Wagner (18) vom 1. FC Passau sichern.

Sportchef Markus Reischl zeigt sich sehr zufrieden mit den beiden Verpflichtungen: "Dass Basti nach nur einem Jahr wieder zu uns zurückkehrt, freut mich ganz besonders. Mit seiner ruhigen, freundlichen Art war er bereits in seiner ersten Zeit bei uns ein enorm beliebter Spieler – sowohl in der Mannschaft als auch im Verein. Seine sportlichen Qualitäten stehen außer Frage und werden uns sofort verstärken. Mit Joris haben wir eines der größten Stürmertalente der Region verpflichten können. Er passt ideal in das Anforderungsprofil, das wir für diese Position gesucht haben. Er ist ein typischer ‚Neuner‘ – ein Spielertyp, den es in dieser Qualität nur noch selten gibt.“







Auch Trainer Dominik Schwarz ist von den Neuzugängen überzeugt: "Wir sind froh, dass sich Joris am Ende für den FC Sturm entschieden hat. Er ist physisch bereits auf einem sehr guten Level und hat seine Torgefährlichkeit in der U19 des 1. FC Passau mehrfach unter Beweis gestellt. Ein weiteres Top-Talent aus der Region, das perfekt zu unserer Vereinsphilosophie und unserem Spielsystem passt. Dass wir Basti zur Rückkehr bewegen konnten, zeigt einmal mehr, dass wir in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet haben und als Verein in der Region attraktiv sind. Er verfügt über große Qualitäten im Offensivspiel und hat in Schalding bereits mehrere Bayernligaspiele absolviert. Ich bin überzeugt, dass Basti keine lange Eingewöhnungszeit braucht und uns sofort weiterhelfen wird. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten ist er auch menschlich ein ganz feiner Kerl, der im ganzen Verein große Wertschätzung genießt.“