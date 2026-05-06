Hauzenberg: Schmid, Gerhartinger & Heß bleiben

Von links nach rechts: Bastian Schmid, Moritz Gerhartinger und Kilian Heß – Foto: Robert Geisler

"Kilian hat in den letzten Monaten eine hervorragende Entwicklung im Offensivbereich genommen und sich kontinuierlich gesteigert. Wir sind überzeugt, dass er diesen Weg weitergehen wird. Moritz bringt als erfahrener Defensivspieler viel Stabilität in unsere Mannschaft und ist seit Jahren ein absolut verlässlicher Faktor. Nach seiner langen Verletzungspause ist es umso erfreulicher, dass er nun wieder voll angreifen kann. Bastian gibt unserem Offensivspiel mit seinen Qualitäten zusätzliche Durchschlagskraft und ist durch seine Variabilität für uns sehr wertvoll", skizziert Sturm-Coach Dominik Schwarz die Qualitäten der einzelnen Akteure.

"Mit diesen drei Verlängerungen sichern wir uns wichtige Bausteine für unsere Mannschaft. Moritz ist seit Jahren ein Führungsspieler, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt und unserer Defensive enorm viel Halt gibt. Bastian bringt nicht nur Qualität im Offensivspiel mit, sondern ist mittlerweile auch in einem Alter, in dem er noch stärker vorangehen und eine tragende Rolle übernehmen kann. Kilian steht exemplarisch für unseren Weg, junge Spieler aus den eigenen Reihen und aus der Region gezielt zu entwickeln. Alle drei identifizieren sich voll mit dem FC Sturm und haben den Anspruch, sich weiterzuentwickeln und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Genau diesen Charakter und diese Mentalität brauchen wir auch in Zukunft", freut sich Hauzenbergs Manager Markus Reischl. Mit den Zusagen von Schmid, Gerhartinger und Heß setzt der FC Sturm Hauzenberg weiterhin auf eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung, Qualität und Entwicklungspotenzial im Kader.