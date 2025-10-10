Hauzenberg reist nach Ismaning: Ohne Traxinger, aber mit neuer »Gier«

Das hat einfach nur gut getan! Der FC Sturm Hauzenberg hat nach dem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Nördlingen wieder neuen Mut geschöpft in der Bayernliga Süd. Jetzt wollen die Staffelberger auswärts beim FC Ismaning nachlegen. Was da auf die Truppe um das Trainerduo Dominik Schwarz und Alexander Geiger zukommt? Schwer zu sagen. Der FCI präsentiert sich in den vergangenen Wochen als eine Art Wundertüte. Auf starke Vorstellungen und Siege gegen die Topteams Erlbach und Kirchanschöring folgte zuletzt eine krachende 1:7-Schlappe beim TSV Landsberg. Einen "Hexenkessel" müssen die Hauzenberger in Ismaning indes nicht fürchten. Selten kommen mehr als 200 Zuschauer. Anpfiff im Prof. Erich Greipl Stadion im Münchner Nordosten ist am morgigen Samstag um 14 Uhr.

Das sagt Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz zum Match vor den Toren der Landeshauptstadt: "Das nächste sauwichtige Spiel für uns. Vor dem Hintergrund, dass wir kommende Woche gegen den Spitzenreiter 1860 München II spielen, würde es uns sehr, sehr gut tun, wenn wir in Ismaning punkten könnte. Eine spielerisch starke Mannschaft, aber wir gehen die Sache sehr optimistisch an. Die Stimmung ist sehr gut, im Training war richtig Zug drin und es ist durchaus eine andere Gier zu spüren, wie noch in den Anfangswochen der Saison."Personalien FC Sturm Hauzenberg: Christoph Traxinger hat sich gegen Nördlingen eine Muskelverletzung zugezogen und fällt aus. "Das ist bitter für uns, er war sehr gut drauf", bedauert Schwarz. Dafür ist Manuel Mader nach auskurierter Krankheit wieder im Kader mit dabei. Johannes Stingl war die Woche über angeschlagen, konnte aber das Abschlusstraining absolvieren und hat grünes Licht gegeben. Weiterhin raus sind Hannes Strohmaier, Nico Wipplinger, Moritz Gerhartinger, Anton Hobelsberger, Senad Sallaku und Joris Wagner.

Das sagt Ismanings Cheftrainer Xhevat Muriqi: "In Landsberg hatten wir so einen Tag erwischt, an dem vieles einfach nicht gepasst hat. So deutlich, wie das Ergebnis auf den ersten Blick vermuten lässt, war es zwar nicht, aber auf gut bayerisch gesagt haben wir eine richtige Watschn bekommen. Das wollen wir wieder gutmachen. Wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe wird gegen Hauzenberg. Aber wenn wir uns von der Abstiegszone fernhalten wollen, müssen wir solche Spiele zuhause halt gewinnen."



Personalien FC Ismaning: Eine Grippewelle sorgt derzeit beim FCI für ein paar Probleme. Wer letztlich am Samstag fit ist, entscheidet sich erst kurzfristig. Ansonsten dürften alle Mann zur Verfügung stehen.