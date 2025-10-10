Hauzenberg reist nach Ismaning: Ohne Traxinger, aber mit neuer »Gier«

Das hat einfach nur gut getan! Der FC Sturm Hauzenberg hat nach dem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Nördlingen wieder neuen Mut geschöpft in der Bayernliga Süd. Jetzt wollen die Staffelberger auswärts beim FC Ismaning nachlegen. Was da auf die Truppe um das Trainerduo Dominik Schwarz und Alexander Geiger zukommt? Schwer zu sagen. Der FCI präsentiert sich in den vergangenen Wochen als eine Art Wundertüte. Auf starke Vorstellungen und Siege gegen die Topteams Erlbach und Kirchanschöring folgte zuletzt eine krachende 1:7-Schlappe beim TSV Landsberg. Einen "Hexenkessel" müssen die Hauzenberger in Ismaning indes nicht fürchten. Selten kommen mehr als 200 Zuschauer. Anpfiff im Prof. Erich Greipl Stadion im Münchner Nordosten ist am morgigen Samstag um 14 Uhr.
Das sagt Ismanings Cheftrainer Xhevat Muriqi: "In Landsberg hatten wir so einen Tag erwischt, an dem vieles einfach nicht gepasst hat. So deutlich, wie das Ergebnis auf den ersten Blick vermuten lässt, war es zwar nicht, aber auf gut bayerisch gesagt haben wir eine richtige Watschn bekommen. Das wollen wir wieder gutmachen. Wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe wird gegen Hauzenberg. Aber wenn wir uns von der Abstiegszone fernhalten wollen, müssen wir solche Spiele zuhause halt gewinnen."
Personalien FC Ismaning: Eine Grippewelle sorgt derzeit beim FCI für ein paar Probleme. Wer letztlich am Samstag fit ist, entscheidet sich erst kurzfristig. Ansonsten dürften alle Mann zur Verfügung stehen.