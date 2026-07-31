Hauzenberg mit Wahnsinns-Comeback - Spielabbruch in Dingolfing

Aus 0:2 mach 6:2! Nach einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause drehten die Hauzenberger die Partie und sicherten sich verdient die drei Punkte. – Foto: Robert Geisler

Die Freitagspartien des dritten Spieltags in der Landesliga Mitte boten wieder jede Menge Spannung. Das Augenmerk lag dabei vor allem auf dem Torfestival in Hauzenberg, bei welchem die Zuschauer gleich acht Treffer zu sehen bekamen.



Die Partie zwischen dem FC Dingolfing und dem TSV Bad Abbach musste aufgrund eines aufziehenden Gewitters beim Stand von 1:0 abgebrochen werden. Nach einer längeren Unterbrechung entschied das Schiedsrichtergespann aus Sicherheitsgründen, die Begegnung nicht mehr fortzusetzen. Über den Nachholtermin wird informiert, sobald dieser festgelegt wurde.







Christian Wolf (2. Vorstand 1. FC Passau): „Die erste Halbzeit war von uns sehr gut. Wir sind stark ins Spiel gekommen und hätten zur Pause wahrscheinlich sogar noch höher führen können. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas ausgeglichener. Durch ein blödes Foul verursachen wir einen Elfmeter, den unser Torwart aber parieren konnte. Wenig später erzielen wir dann das 2:0 und bringen das Spiel auf unsere Seite. Alles in allem war es ein verdienter Heimsieg, und wir freuen uns über die drei Punkte.“







Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Nach acht Minuten lagen wir bereits mit 0:2 hinten. Wir waren dann jedoch die aktivere und spielbestimmende Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war es schließlich ein Spiel auf ein Tor und wir haben unsere Chancen konsequent genutzt. Wir sind natürlich überglücklich über den ersten Heimdreier.“







Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): „In der ersten Halbzeit waren wir sehr gut im Spiel, haben aggressiv und griffig verteidigt und uns auch immer wieder gute Umschaltmomente erarbeitet. Kareth-Lappersdorf hatte zwar mehr Ballbesitz und zwei, drei gute Chancen, die unser Torwart sehr gut pariert hat, aber auch wir hatten unsere Möglichkeiten. Unter dem Strich ist der Sieg aufgrund der größeren Spielanteile für Kareth-Lappersdorf sicherlich nicht unverdient. Für uns ist die Niederlage aber trotzdem sehr bitter, weil wir lange gut dagegengehalten haben und uns für unseren Aufwand nicht belohnt haben. Mit der Leistung unserer Mannschaft bin ich dennoch absolut zufrieden.“













Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „Verdienter Sieg. Wir haben das Spiel weitestgehend kontrolliert und mehr Ballbesitz gehabt. Tegernheim hat gut verteidigt, weshalb wir uns schwergetan haben. Nach einem guten Freistoß auf Höhe der Mittellinie haben wir dann kurz vor der Pause das 1:0 gemacht, das war wichtig. In der zweiten Halbzeit haben wir genauso weitergespielt, hätten das zweite Tor aber schon früher machen müssen.“







Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Unterm Strich war es aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg. Allerdings hatten wir nach der ersten Halbzeit und dem Tor von Amberg auch etwas Glück, dass sie nicht noch das zweite Tor nachlegen. Das positive Gefühl wollen wir jetzt mit nach Straubing nehmen und dort die nächsten Punkte holen.“



Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Unnötige Niederlage. Wir machten in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel, gingen mit 1:0 in Führung und mussten eigentlich das 2:0 nachlegen. Wir ließen kaum etwas zu. Dann bekamen wir saublöd das Gegentor In der zweiten Halbzeit haben wir dann leider nicht mehr so ins Spiel gefunden. Luhe-Wildenau war nun besser, hatte bessere Chancen und hat am Ende nicht unverdient gewonnen. Jetzt gilt es, die Partie abzuhaken und es im kommenden Spiel wieder besser zu machen.“