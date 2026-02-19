Hauzenberg lotst Philipp Reitberger an den Staffelberg

Philipp Reitberger streift sich ab der kommenden Saison das Trikot des FC Sturm über. – Foto: FC Sturm Hauzenberg

Ob der FC Sturm Hauzenberg am Samstag in die Frühjahrsrunde der Bayernliga Süd starten kann, ist mehr als fraglich. Die Partie beim FC Pipinsried im Dachauer Hinterland steht auf sehr wackligen Beinen. Im Hintergrund bastelt der Sturm indes weiter fleißig am Kader für die kommende Saison und kann einen weiteren Sommer-Neuzugang bekanntgeben: Mit Philipp Reitberger (21) kommt ein talentierter Innenverteidiger vom Bezirksligisten SV Hutthurm an den Staffelberg.

Für Cheftrainer Dominik Schwarz ist der Wechsel die logische Fortsetzung einer langjährigen Beobachtung: "Phil war als Jugendspieler bereits vor fünf Jahren mit uns im Kurztrainingslager in Österreich dabei. Wir waren seither im regen Austausch und haben seine sportliche Entwicklung in Deggendorf und Hutthurm genau verfolgt. Phil möchte bei uns nun den nächsten sportlichen Schritt gehen – deshalb ist sein Wechsel zum Sturm absolut folgerichtig. Als talentierter und großgewachsener Innenverteidiger passt er perfekt in unsere sportliche Ausrichtung und Philosophie."

Auch Philipp Reitberger selbst blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe am Staffelberg: "Ich habe mich für den Wechsel nach Hauzenberg entschieden, da ich von der professionellen und leistungsorientierten Arbeit, die beim Sturm geleistet wird, sehr angetan bin. Nachdem ich bereits in meiner Jugendzeit häufiger unter Dominik und Alex in Hauzenberg mittrainieren durfte, war es schon lange mein Ziel, für den FC Sturm zu spielen. Umso mehr freue ich mich, ab Sommer die neue Herausforderung anzunehmen und den nächsten Schritt mit einer hungrigen Mannschaft zu gehen. Bis dahin liegt mein voller Fokus darauf, die bevorstehende Rückrunde mit Hutthurm noch positiv zu beenden."

Philipp Reitberger ist nach seiner Zeit in der U19 der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf in "Huading" zum unumstrittenen Stammspieler in der Bezirksliga herangereift. Beim SVH will er sich mit dem Klassenerhalt in der Beziskliga Ost verabschieden.