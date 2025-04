Hauzenberg kann in Dingolfing Meilenstein setzen - Passau gefordert

Personalien: Ben Koaume wird unter Umständen wieder eine Option sein. Manuel Schneil ist gesundheitlich angeschlagen und steht daher noch auf der Kippe. Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Mit dem Auswärtssieg gegen Seebach konnte sich unsere Mannschaft nun endlich wieder einmal belohnen und ich hoffe, dass wir mit viel Selbstbewusstsein und positiver Stimmung nach Dingolfing reisen. Man hat gesehen, dass wenn wir alle PS auf die Straße bekommen auch gegen jedes Team in der Liga bestehen können. Der größere Erfolgsdruck liegt sicherlich bei bei der Seidl-Elf, sofern man im Aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mitreden will. Für uns gilt es defensiv fehlerfrei zu agieren und unsere Chancen in der Offensive effizient zu nutzen." Personalien: Die Staffelberger vermelden Bestbesetzung.

Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Nach der gruseligen Vorstellung in Amberg wollen wir gegen den designierten Meister Hauzenberg wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen. Wir haben aktuell ein paar Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Für einen Aufsteiger spielen wir trotzdem immer noch eine Top-Saison. Daher freuen wir uns auf ein attraktives Heimspiel gegen einen tollen Gegner, den wir maximal fordern wollen.“

Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Der Heimerfolg gegen Lam war ein wichtiger Schritt und hat uns gezeigt, dass wir wieder in der Spur sind. Die Mannschaft trainiert fokussiert, tritt geschlossen auf und hat sich durch harte Arbeit in eine vielversprechende Ausgangslage gebracht. Das rettende Ufer ist greifbar – jetzt gilt es, dranzubleiben. Amberg reist ebenfalls mit einem Erfolg im Rücken an, wir erwarten ein intensives Spiel. Wenn wir unsere Leistung abrufen, haben wir eine realistische Chance, die Relegationsränge erstmals seit langer Zeit zu verlassen. Darauf liegt unser voller Fokus."Personalien: Neben den immer noch zahlreichen Dauerpatienten muss Moritz Schültke ersetzt werden.

Andreas Scheler (Trainer FC Amberg): "Wenn wir an die Leistung gegen Dingolfing anknüpfen und vielleicht noch eine kleine Schippe drauflegen können, wird es sicherlich für jeden Gegner schwer. Passau steckt in einer ähnlichen Lage wie wir. Keine der beiden Mannschaften kann mit einer Punkteteilung so richtig leben. Wir werden alles in die Waagschale werfen und unser Möglichstes tun, um auswärts nicht leer auszugehen.“





Personalien: Benjamin Burger hat sich im letzten Spiel verletzt, sein Mitwirken entscheidet sich kurzfristig. Kapitän Mario Schmien stieg zwar diese Woche wieder ins Training ein, wahrscheinlich kommt ein Einsatz aber noch zu früh. Für Abwehrmann Tobias Götz ist die Saison wegen eines Meniskus-Einrisses vorzeitig beendet. Elias Thiem weilt im Urlaub.