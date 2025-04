Hauzenberg ist Meister: »Der Star ist die Mannschaft«

"Es ist meine erste Meisterschaft - in die Landesliga sind wir als Vize über die Relegation aufgestiegen - mit dem Sturm und die fühlt sich richtig gut an", schmunzelt der Ex-Profi, der in seiner Glanzzeit unter anderem beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag stand. Seit Samstag-Abend wird in der Granitstadt gefeiert. "Einige sitzen immer noch und das wird auch noch ein paar Tage so weitergehen. Bis Freitag haben wir trainingsfrei gegeben und dann wollen wir die drei ausstehenden Partien noch anständig über die Bühne bringen", verrät der 40-Jährige, der gemeinsam mit seinem Trainer-Partner Dominik Schwarz eine echte Einheit formte: "Der Star ist bei uns die Mannschaft. Wir haben beispielsweise keinen Torjäger, der am Ende 25 Saisontore auf seinem Konto stehen hat. Unser großes Plus ist ein funktionierendes Kollektiv. Jeder einzelne Spieler hat sich in den Dienst des Teams gestellt und das war unsere große Stärke. Es war von vornherein klar, dass es in der Landesliga Mitte in dieser Spielzeit keine solch dominante Truppe wie vor zwei Jahren Fortuna Regensburg oder in der Vorsaison Weiden geben wird. Wir waren als einzige Mannschaft relativ konstant und haben uns den Titel damit auch verdient."





Ein Blick auf die Statistik belegen Geigers Thesen. Zwar haben die Staffelberger "nur" 53 Tore - der ASV Burglengenfeld hat beispielsweise 71-mal getroffen - erzielt, dafür aber lediglich 22 Treffer kassiert. Auch das Spielfeld mussten Sinani, Traxinger & Co. nur fünfmal als Verlierer verlassen. Vier Schlappen kassierte der Meister im Frühjahr. "Da hatten wir eine sehr schwierige Phase, die uns etwas ins Wanken brachte. Der Wendepunkt war der Sieg in Seebach, bei dem wir die Tugenden abgerufen haben, die uns auszeichneten. Ein schönes Highlight war dann das Derby am vergangenen Freitagabend gegen den 1. FC Passau. Daheim vor einer so tollen Kulisse mehr oder weniger alles klar machen zu können, war überragend. Beim Spiel und den Feierlichkeiten hat man auch wieder gesehen, welche unglaubliche Wucht dieser Verein hat. Der Zusammenhalt ist phänomenal."