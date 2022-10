Nichts zu holen gab es für die Tegernheimer Elf, liegend Tormann Stefan Walter, in Hauzenberg. – Foto: Thomas Schneider

Hauzenberg ist eine Nummer zu groß Der Landesliga-Samstag: Letztlich chancenlos tritt Tegernheim die Heimreise an +++ Schwandorf-Ettmannsdorf bleibt auf Erfolgskurs +++ Dauerregen lässt Spiele in Seebach und Degendorf platzen

Während Lam und Pfreimd an diesem Samstag unfreiwillig die Füße hochlegen konnten, konnte immerhin in Ettmannsdorf und Hauzenberg gespielt werden. Jeweils deutlich setzte sich dabei die Heimmannschaft durch: Der „Sturm“ mit 5:0 über Tegernheim, Schwandorf-Ettmannsdorf mit 4:1 über Osterhofen. Vorm morgigen Verfolgerduell zwischen Fortuna und Neukirchen sind die Samstags-Sieger nun erstmal Dritter und Vierter.

Da war wenig zu holen für den FC Tegernheim. Gerne hätte er dem Favoriten mehr Paroli geboten und das Geschehen enger gestaltet, als es sich letztendlich entwickelte. Nur war Hauzenberg auf dem eigenen Kunstgrün ganz einfach eine Nummer zu groß. Ein Super-Freistoß von Julian Liebenow (6.) brachte den „Sturm“ schnell in Führung – und jener Liebenow legte nur ein paar Minuten später das 2:0 nach. Fortan machten es die Gastgeber ihrem Gegner mit kompaktem Stellungsspiel und dem Dichtmachen der Räume schwer, so dass Tegernheim trotz aller Bemühungen offensiv kaum zur Geltung kam. Die Tore machte Hauzenberg: Philipp Michl (48.) und ein doppelt erfolgreicher Rene Huber (74., 82.) sorgten mit ihren Einschüssen in der zweiten Spielhälfte dafür, dass der FCT mit einer Packung die Heimreise antreten musste. Hauzenberg ist zumindest bis morgen Nachmittag Dritter, Tegernheim bleibt auf der 15.





Völlig zu Recht setzten sich die Schwandorfer in diesem Match durch. Mithilfe des dritten Sieges in Serie wahren sie ihre gute Position im Verfolgerfeld. Osterhofens Trainer Christian Dullinger sprach in seiner Analyse davon, dass der Gegner den Seinen „in allen Belangen“ überlegen gewesen sei. Diese Überlegenheit münzte die Heimelf in vier Buden um. Andre Klahn (40.) besorgte die knappe Pausenführung, ehe Mario Alberts Mannschaft eine Schwächephase des Gastes zu weiteren Toren durch Klahn (65.), Florian Knauer (66.) und Ilhan Koc (71.) auszunutzen wusste. Kilian Grabolle (82.) gelang zumindest der Ehrentreffer für den Aufsteiger.