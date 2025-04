Hauzenberg ist Bayernligist: Bogen macht Sturm zum Meister

Es ist vollbracht und jetzt haben sie Gewissheit: Der FC Sturm Hauzenberg krönt sich auf der Couch zum diesjährigen Champion der Landesliga Mitte! Einzig die SpVgg Lam hätte die Kicker vom Staffelberg theoretisch noch einholen können. Allerdings kamen die Osserbuam im 17 Uhr-Spiel gegen den TSV Bogen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Damit kann Hauzenberg vor den letzten drei Spieltagen nicht mehr von der Spitze verdrängt werden; die Landesliga-Meisterschaft ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Im erbitterten Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz musste der FC Dingolfing am Samstagnachmittag einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Zu Gast beim TV Parsberg kam die Seidl-Crew nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus – auch weil Ben Kouame kurz vor Spielschluss nur den Innenpfosten traf. Dagegen feierten der SC Luhe-Wildenau (4:0 gegen Deggendorf) und der SV Schwandorf-Ettmannsforf (3:0 in Eggenfelden) klare Zu-Null-Siege und bleiben punktgleich auf Rang 2 und 3. Ein regelrechtes Desaster erlebte der abstiegsbedrohte FC Amberg, der im Heimspiel gegen den ASV Burglengenfeld kein Land sah und mit 1:7 unterging. Erst um 17 Uhr stehen sich die SpVgg Lam und der TSV Bogen gegenüber. Gewinnen die Osserbuam ihr Heimspiel nicht, krönt sich der FC Sturm Hauzenberg auf der Coach zum Meister.



Markus Hofbauer (Teammanager SC Luhe-Wildenau): „So klar wie das Ergebnis aussagt, war das Spiel nicht. Deggendorf hat mit einer äußert jungen Mannschaft keineswegs enttäuscht – gerade in der ersten Halbzeit. Wir starteten etwas lethargisch und wurden vor allem in den ersten 20 Minuten vor Probleme gestellt. Je länger das Spiel lief, desto besser wurden wir. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel bestimmt. Unser Dank gilt Deggendorf, dass sie trotz der Umstände unserem Wunsch nachgekommen sind, das Spiel auf diese Uhrzeit vorzuverlegen. Wir hoffen, das sie bald in die Landesliga zurückkehren.“







Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Wir haben gegen ein absolutes Top-Team verloren. Ettmannsdorf hat gezeigt, was ein Top-Team ist. So blöd es sich anhört bei einer 0:3-Heimniederlage: Im Vergleich zum Spiel gegen Bogen haben wir eine Steigerung gezeigt. Bis zum 0:1 waren wir hervorragend im Spiel, hatten selbst eine Riesenchance auf die Führung. Die Gegentore bekamen wir viel zu billig, leisteten uns zwei individuelle Fehler. Nach dem 0:2 fingen wir uns wieder und kamen präsent aus der Pause, doch kassierten das 0:3 durch einen fragwürdigen Elfmeter. Danach blieben wir bemüht, auch wenn das Spiel quasi gelaufen war. In Summe ein sehr cleverer und effektiver Sieg von Ettmannsdorf.“







Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Wir haben derzeit viele Baustellen und haben eine schwache erste Hälfte gespielt, in der Parsberg eine Führung verdient gehabt hätte. Nach der Pause waren wir deutlich stabiler, ohne jedoch Druck aufbauen zu können. Dennoch hatten wir in der Nachspielzeit die große Chance zum Siegtreffer, hatten aber bei einem Innenpfosten-Treffer von Ben Kouame nicht das notwendige Quäntchen Glück.“







Und wieder ist er drin: Fernando Roesler (Mitte) und der ASV Burglengenfeld überwanden Ambergs Keeper Tim Schreiner sieben Mal. – Foto: Dominik Adlhoch









Andreas Scheler (Trainer FC Amberg): „Wir fingen ganz ordentlich an, gingen mit 1:0 in Führung. Auf einen Schlag wurde es nach einer Viertelstunde absolut ungenügend. Wir haben in der Innenverteidigung Bälle verloren, bekamen dann auch noch Zehn-Minuten-Strafen gegen uns. In der ersten Halbzeit schenkten wir das Spiel ab und dann war das Ding mehr oder wenig durch. In Summe war es einfach ungenügend.“



Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Zu Beginn hatten wir leichte Probleme, weil wir zu behäbig in der Rückwärtsbewegung agiert haben. Unabhängig vom frühen Gegentor – aus meiner Sicht lag eine klare Abseitsstellung vor – haben wir uns nicht beeindrucken lassen. Ab dem Zeitpunkt unseres Ausgleichstores per Elfmeter war es ein ganz einseitiges Spiel. Erst in den letzten 20, 25 Minuten haben wir das Gas herausgenommen. Ich freue mich, dass wir an die Leistung der letzten zwei Spiele anknüpfen konnten.“







Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Für uns hat das Spiel leider erst in der zweiten Halbzeit begonnen. Da erzielten wir schnell das 1:1 und verpassten leider in einer sehr druckvollen Phase von uns das 2:1. Dann wurde es ein offener Schlagabtausch, in dem das Pendel auf beide Seiten ausschlagen hätte können. Leider hat es nicht mehr zum Lucky Punch gereicht. Für uns zwei verlorene Punkte.“