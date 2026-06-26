Hauzenberg II: Fabian Gastinger neuer Spielertrainer

Von links nach rechts: Spielertrainer Fabian Gastinger, Trainer Johannes Schäffner, Teammanager Tobias Binder – Foto: Verein

Nach dem unerwarteten, aber verdienten Aufstieg in die Kreisliga richtet sich der Fokus beim FC Sturm Hauzenberg II nun voll und ganz auf die Vorbereitung für die kommende Saison. Die Freude über den Erfolg ist groß, gleichzeitig blickt der Verein mit viel Zuversicht auf die neue Spielklasse und hat dafür eine Reihe von personellen Weichen gestellt.

Besonders erfreulich ist, dass der erfolgreiche Kader nahezu vollständig zusammenbleibt. Wie bereits im vergangenen Jahr setzt der FC Sturm weiterhin konsequent auf die eigene Nachwuchsarbeit. Mit Paul Aiginger, Tobias Feilmeier, Josef Haslbeck, Jakob Klapper, Elias Lang, Florian Scharringer, Jannik Windpassinger und Michael Zieringer rücken gleich acht Spieler aus der A-Jugend in den Herrenbereich auf. Sie gehören damit fest zum Kader der zweiten Mannschaft und teilweise auch zum erweiterten Aufgebot der Landesliga-Mannschaft. Veränderungen gibt es auf der Trainerbank: Nach dem Aufstieg verabschiedet sich Stefan Anetzberger aus dem Trainerteam und übernimmt die Funktion des Teammanagers der Landesliga-Mannschaft. Für die Verantwortlichen galt es daher, einen neuen Partner für Johannes Schäffner zu finden. Mit Fabian Gastinger konnte ein neuer Spielertrainer gewonnen werden, der künftig gemeinsam mit Johannes Schäffner das Trainerteam bildet. Der 33-Jährige wechselt vereinsintern aus der Landesligamannschaft in die zweite Mannschaft und geht damit bereits in seine 13. Saison beim FC Sturm Hauzenberg.

Teammanager Tobias Binder freut sich über die personelle Lösung: "Mit Fabian haben wir einen sehr ehrgeizigen und vor allem hervorragenden Fußballer für diese wichtige Aufgabe gewinnen können. Er kennt den Verein, die Mannschaft und unsere Philosophie bestens. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Trainerduo Schäffner/Gastinger die optimale Besetzung ist, um unsere junge und talentierte Mannschaft voranzubringen.“

Trainer Hannes Schäffner sagt über die Zusammenarbeit: "Mit Fabian bekomme ich einen Spielertrainer an meine Seite, der extrem viel Erfahrung mitbringt und für uns alle eine Bereicherung sein wird. Für ihn ist es ein perfekter Einstieg ins Trainergeschäft, da er in seinem bekannten Umfeld bleibt und die Strukturen des Vereins bestens kennt. Als Spieler wird er uns ebenfalls sehr voranbringen, was auch wichtig sein wird für die neue Saison in der Kreisliga. Für mich persönlich ist es ein absoluter Gewinn, Fabian als Trainerkollegen bekommen zu haben.“





Fabian Gastinger selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: "Der Wechsel in die zweite Mannschaft als Spielertrainer ist eine bewusste Entscheidung, die vor allem private Gründe hat. Ich möchte meine persönlichen und sportlichen Verpflichtungen künftig besser miteinander vereinbaren. Gleichzeitig freue ich mich auf die neue Aufgabe und die Möglichkeit, meine Erfahrung einzubringen und die Mannschaft weiterzuentwickeln. Da es ein vereinsinterner Wechsel ist, bleibe ich dem Verein eng verbunden und freue mich auf die neue Herausforderung.“

Sportvorstand Markus Reischl ergänzt: "Die Entwicklung unserer zweiten Mannschaft ist für uns von großer Bedeutung, gerade mit Blick auf die enge Verzahnung zwischen Nachwuchs, Kreisliga-Team und Landesliga-Mannschaft. Mit Fabian Gastinger gewinnen wir einen Spielertrainer, der unseren Verein in-und auswendig kennt und sowohl sportlich als auch menschlich perfekt zu unserem Weg passt. Gemeinsam mit Johannes Schäffner und dem gesamten Umfeld schaffen wir damit sehr gute Voraussetzungen, um die junge Mannschaft Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“