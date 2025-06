Hauzenberg holt sich Erfahrung: Stingl kommt vom SVS

Stationen beim TSV 1860 München, Jahn Regensburg und FC Augsburg: Johannes Stingl hat in seiner Laufbahn schon viel erlebt und einiges gesehen .Der Sprung in den Profibereich blieb dem 28-Jährigen zwar - auch aufgrund von einigen hartnäckigen Verletzungen - verwehrt, dennoch kann der Zentrumsspieler auf eine bewegte Laufbahn zurückblicken. Nach einem dreijährigen Intermezzo beim SV Schalding-Heining sucht der mittlerweile in Vilshofen wohnhafte Physiotherapeut ein neues Kapitel auf und wechselt zum Bayernliga-Aufsteiger FC Sturm Hauzenberg.