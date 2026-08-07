Hauzenberg holt Derby-Sieg gegen Grainet

Das Niederbayern-Derby am Fuße des Staffelbergs entschied am Ende das Heimteam aus Hauzenberg für sich. Die 850 Zuschauer bekamen zwar nicht unbedingt über 90 Minuten einen absoluten fußballerischen Leckerbissen zu sehen, doch der FC Sturm war über weite Teile der Partie die bessere Mannschaft und ging am Ende mit einem verdienten 2:0-Erfolg vom Rasen.
In den ersten 20 Minuten war es ein Abtasten der beiden Teams, keine Mannschaft wollte einen Fehler machen. Dann – ziemlich aus dem nichts – gab es einen berechtigten Foulelfmeter für den FC Sturm, Joris Wagner wurde durch eine Grätsche von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Philipp Michl souverän links unten ins Eck. In der 42. Minute legten die Hausherren das 2:0 nach - Christoph Traxinger schleuderte das Spielgerät per Einwurf in den Fünfmeterraum, dort reagierte Bastian Schmid am schnellsten und verwandelte aus wenigen Metern zum 2:0. Bis zur Pause musste Grainet dann noch zwei brenzlige Situationen überstehen, doch Keeper Andreas Biebl parierte zweimal hervorragend. Nach dem Seitenwechsel passierte bis in die 70. Minute kaum etwas, viele Fehlpässe auf beiden Seiten und es war generell wenig Tempo im Spiel. Dann wurden aber die Gäste aktiver und erspielten sich die eine oder andere Möglichkeit - die größte Chance hatte Sebastian Kapfer in der 79. Minute, als er einen sehenswerten Distanzschuss an den Innenpfosten knallte. Doch am Ende stand ein 2:0 für den FC Sturm Hauzenberg auf dem Plan, dass nie wirklich sehr gefährdet war.
Markus Reischl, sportlicher Leiter FC Sturm Hauzenberg: „Letztendlich ein verdienter Sieg, wenngleich es keine Glanzleistung von uns war. Es zählt aber nur der Dreier, alles andere ist uninteressant."
Johannes Gastinger, Trainer SV Grainet: „Wir haben zunächst keine Chancen zugelassen und haben es nicht schlecht gemacht bis zum 1:0. Leider verursachten wir da einen komplett unnötigen Elfmeter. Kurz vor der Pause haben wir dann noch das 2:0 bekommen, da waren wir auch nicht wach genug. Im zweiten Durchgang haben wir das Spiel relativ ausgeglichen gestaltet. Hauzenberg hatte ein paar Konterchancen, die sie nicht fertig ausgespielt haben, aber auch wir hatten ein paar Möglichkeiten, unter anderem einen Pfostenschuss. Der wenn reinspringt, wär es garantiert nochmal spannend geworden. Schlussendlich ein verdienter Sieg für Hauzenberg.