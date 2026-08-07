Hauzenberg holt Derby-Sieg gegen Grainet Schmid und Michl lassen Hauzenberg jubeln +++ Grainet weiterhin Schlusslicht von Manuel Königseder · Gestern, 22:32 Uhr · 0 Leser

Grund zum jubeln hatte der FC Sturm Hauzenberg am Freitagabend! – Foto: Robert Geisler

Das Niederbayern-Derby am Fuße des Staffelbergs entschied am Ende das Heimteam aus Hauzenberg für sich. Die 850 Zuschauer bekamen zwar nicht unbedingt über 90 Minuten einen absoluten fußballerischen Leckerbissen zu sehen, doch der FC Sturm war über weite Teile der Partie die bessere Mannschaft und ging am Ende mit einem verdienten 2:0-Erfolg vom Rasen.

In den ersten 20 Minuten war es ein Abtasten der beiden Teams, keine Mannschaft wollte einen Fehler machen. Dann – ziemlich aus dem nichts – gab es einen berechtigten Foulelfmeter für den FC Sturm, Joris Wagner wurde durch eine Grätsche von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Philipp Michl souverän links unten ins Eck. In der 42. Minute legten die Hausherren das 2:0 nach - Christoph Traxinger schleuderte das Spielgerät per Einwurf in den Fünfmeterraum, dort reagierte Bastian Schmid am schnellsten und verwandelte aus wenigen Metern zum 2:0. Bis zur Pause musste Grainet dann noch zwei brenzlige Situationen überstehen, doch Keeper Andreas Biebl parierte zweimal hervorragend. Nach dem Seitenwechsel passierte bis in die 70. Minute kaum etwas, viele Fehlpässe auf beiden Seiten und es war generell wenig Tempo im Spiel. Dann wurden aber die Gäste aktiver und erspielten sich die eine oder andere Möglichkeit - die größte Chance hatte Sebastian Kapfer in der 79. Minute, als er einen sehenswerten Distanzschuss an den Innenpfosten knallte. Doch am Ende stand ein 2:0 für den FC Sturm Hauzenberg auf dem Plan, dass nie wirklich sehr gefährdet war.