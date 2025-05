Hauzenberg hat wieder eine Zweite, die in der Kreisklasse starten darf

Der FC Sturm Hauzenberg setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft: Zur Saison 2025/26 wird der Verein wieder mit einer zweiten Herrenmannschaft an den Start gehen. Nach der Zustimmung des Verbandsspielausschusses des Bayerischen Fußball-Verbands ist der direkte Einstieg (gemäß SpO § 8 (2.3) Ligeneinteilung) in die Kreisklasse offiziell bestätigt.

Mit diesem Schritt unterstreicht der FC Sturm seine konsequente Ausrichtung auf nachhaltige Nachwuchsförderung. Ziel ist es, talentierten Eigengewächsen eine klare Perspektive im Herrenbereich zu bieten. Die neue Mannschaft wird überwiegend aus Spielern bestehen, die aus der A-Jugend (Bezirksoberliga) in den Herrenbereich aufrücken. Neben den aufrückenden Jugendspielern werden auch einige erfahrene Akteure, die dem Verein bereits lange verbunden sind, mit ihrer Routine und Führungsstärke zur Seite stehen.

Die sportliche Verantwortung übernimmt ein engagiertes Trainerteam: Stefan Anetzberger, Johannes Schäffner und Tobias Binder werden die Mannschaft gemeinsam betreuen. Anetzberger übergibt die Leitung der A-Jugend an FC Sturm Urgestein Andreas Schmid und Christian Freund. "Stefan kennt viele der jungen Spieler bereits sehr gut und wird ihren Übergang optimal begleiten“, sagt Reischl und fügt an: "Dass unser langjähriger Kapitän Johannes Schäffner zurückkehrt und dieses wichtige Projekt mitgestaltet, freut uns besonders. Er war von 2015 bis 2023 stets ein Leistungsträger unserer Landesligamannschaft und übernahm in der Saison 23/24 bereits Verantwortung als Co-Trainer der Ersten. Von seiner Erfahrung werden unsere jungen Spieler enorm profitieren. Auch Tobias Binder bringt durch seine langjährige Tätigkeit bei verschiedenen Trainerstationen wertvolle Expertise mit und ergänzt das Team auf ideale Weise. Für die organisatorische Unterstützung konnten wir Andreas Würfl als Teammanager gewinnen.“









Mit der Gründung der zweiten Mannschaft setzt der FC Sturm Hauzenberg ein klares Zeichen für die systematische Talentförderung und schafft eine ideale Plattform für die Entwicklung junger Spieler. Der Einstieg in der Kreisklasse bietet hierfür die perfekte sportliche Bühne.