Hauzenberg hat klaren Plan mit Nachwuchstalenten Ein halbes Dutzend Nachwuchskräfte soll Schritt für Schritt an den Landesligakader herangeführt werden von PM · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser

Teammanager Stefan Anetzberger (Mitte) mit den sechs Youngstern – Foto: Verein

Der FC Sturm Hauzenberg kann zur neuen Saison eine Rückkehr vermelden: Vitus Ertl wechselt nach zwei Jahren beim 1. FC Passau zurück an den Staffelberg. Neben dem 17-Jährigen sollen mit Felix Kerber (17), Paul Aiginger (19), Jannik Windpassinger (18), Jakob Klapper (19) und Tobias Feilmeier (19) weitere Nachwuchsspieler schrittweise an das Niveau der Landesligamannschaft herangeführt werden.

Sportkoordinator Alex Geiger betont: "Die Rückkehr von Vitus freut uns alle sehr. Aktuell befindet er sich nach seinem Kreuzbandriss im Aufbautraining, wo wir ihn mit unserem Trainerstab aus der ersten Mannschaft intensiv begleiten werden. Der Start und die ersten Spielminuten sind anschließend in unserer A-Jugend geplant und mit ihm besprochen. Vitus ist ein Spieler, der das Potenzial mitbringt, zukünftig den Sprung in unsere erste Mannschaft zu schaffen. Auf diesem Weg werde ich ihn unterstützen. Wie bereits die letzten Jahre schon sehr erfolgreich praktiziert, gibt es auch zur neuen Saison wieder eine Trainingsgruppe mit unseren Talenten, die sich Woche für Woche im Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft beweisen dürfen. Wir möchten die talentierten Jungs, die aus unserer Jugend stammen und diese Saison dem Kader der Kreisligamannschaft angehören, an das Niveau der Landesliga heranführen. Ziel ist, dass wir möglichst viele von ihnen zur kommenden Saison in den Kader der ersten Mannschaft aufnehmen und weiterentwickeln können.“



