Hauzenberg: Geiger hört im Sommer als Trainer auf Der 37-jährige Ex-Profi legt seinen Übungsleiterposten nach neun Jahren am Saisonende nieder +++ Coach Dominik Schwarz und zehn Akteure haben bereits ihren Verbleib über das Saisonende hinaus zugesichert

"Wir freuen uns sehr, dass Dominik Schwarz weiterhin die Geschicke an der Seitenlinie leiten wird. Mit dem Ausscheiden von Alex Geiger aus dem Traineramt endet eine Ära, die nicht nur von sportlichen Erfolgen geprägt war, sondern auch auf privater Ebene viele enge Freundschaften entstanden sind. Er wird natürlich auch sportlich in die Geschichtsbücher des Vereins eingehen, denn er ist auch der Trainer, mit dem wir 2015 den langersehnten Aufstieg in die Landesliga schafften und er ist nach wie vor einer der besten Spieler der ganzen Landesliga. Der Abschied am Ende der laufenden Saison wird nicht einfach und umso mehr freut es mich, dass Alex auch weiterhin dem FC Sturm, seiner zweiten Heimat, erhalten bleiben wird. In welcher Funktion werden wir in den nächsten Monaten besprechen", lässt Hauzenbergs 2. Vorstand und sportlicher Leiter Markus Reischl wissen.

Die Youngsters und Senkrechtstarter Philipp Michl und Torjäger Julian Liebenow haben ebenfalls bis 2024 ihr Bleiben zugesagt. "Die Jungs haben uns heuer bereits viel Spaß bereitet. Phil dürfte noch in der A-Jugend spielen und ist bereits fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Julian wurde von einigen höherklassigen Vereinen extrem umworben und so freut es mich und den ganzen Verein umso mehr, dass er uns trotzdem die Treue hält und sich sportlich mit uns zusammen weiterentwickeln will. Es zeigt auch, wie stimmig die Mannschaft in dieser Saison ist. Auch mit den restlichen Spielern sind wir bereits in positiven Gesprächen und können bald weitere Verlängerungen vermelden. Mit Noel Tanzer wird unter anderem ein weiteres großes Talent nach seiner schweren Verletzung zur Rückrunde einsteigen. Ebenfalls hoffen wir auf eine baldige Zusage des ebenfalls überregional viel umworbenen Basti Schmid", sagt Reischl.







Auch das Thema Neuverpflichtungen haben die Sturm-Verantwortlichen bereits im Blick: "Wir sind natürlich auch mit potenziellen Neuzugängen bereits in aussichtsreichen Gesprächen, so dass wir bereits jetzt sehr positiv in das neue Jahr 2023 blicken können. Der FC Sturm ist in allen Bereichen top aufgestellt und es macht einfach sehr großen Spaß mit allen Beteiligten zusammen zu arbeiten", schwärmt Markus Reischl.