Hauzenberg: Famoses Starkl-Comeback - Sorgenkinder Mader & Canales

Oldie Alexander Starkl weiß immer noch, wo das Tor steht – Foto: Robert Geisler

"Wir haben ein paar verletzte Spieler und zudem waren am Freitagabend einige Jungs wegen einer Abi-Veranstaltung verhinderte. Deshalb haben wir den Kader mit zwei Leuten von der zweiten Mannschaft, darunter Alex Starkl, aufgefüllt. Dass er immer noch eine unglaubliche Abschlussqualität besitzt, hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Alex ist nicht nur ein super Typ, sondern immer noch ein hervorragender Stürmer, der maßgeblichen Anteil am Aufstieg unseres B-Team in die Kreisliga hatte", sagt Hauzenbergs Coach Dominik Schwarz, der allerdings nicht plant, den "Oldie" wieder regelmäßig in den Landesliga-Kader zu berufen. "Diese Überlegung gibt es aktuell nicht. Ich bin mir aber sicher, dass uns Stax helfen wird, falls mal wieder Not am Mann sein sollte."





Mit Manuel Mader ist der etatmäßige Mittelstürmer derzeit außer Gefecht. Der Routinier plagt sich mit Problemen im Leisten- bzw. Adduktorenbereich herum. "Eine MRT-Untersuchung wird Klarheit bringen. Ich befürchte, dass er uns noch länger fehlen wird", seufzt Schwarz. Über die gleichen Probleme klagt Mittelfeld-Stratege Luca Canales Uhrmann. "Luca kann momentan nur individuell und sehr dosiert trainieren. Wann er wieder voll angreifen kann, ist ebenfalls nicht absehbar", berichtet Schwarz, der weiß, dass ein langfristiger Ausfall der beiden Stützen extrem schmerzen würde: "Wir haben in der Sommer-Wechselperiode viel Erfahrung verloren. Die Neuen sind vielversprechende Talente - solche brauchen aber bekanntlich Zeit. Daher stecken wir mitten im Umbruch und hoffen, dass wir diesen gut meistern werden. Mane und Luca sind Spieler, die wir dafür brauchen."