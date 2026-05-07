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Ligavorschau
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Hauzenberg: Etappensieg auf dem Weg zum großen Ziel - SVS ohne Druck
Freitag - 33. Spieltag: Sturm empfängt Geretsried und kann sich auf die Relegation einspielen +++ Schalding gastiert in Erlbach
von Mathias Willmerdinger · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Letztes reguläres Heimspiel für den Sturm, der sich auf die Relegation einstimmen kann. – Foto: Robert Geisler
Der vergangene Spieltag in der Bayernliga Süd war aus niederbayerischer Sicht höchst erfolgreich. Der FC Sturm Hauzenberg landete einen 1:0-Coup bei Tabellenführer 1860 München II und hat dadurch nun die Teilnahme an der Relegation sicher. Auch dank des SV Schalding-Heining! Denn der SVS feierte endlich den so lange ersehnten Befreiungsschlag, besiegte zuhause den Sturm-Rivalen Türkspor Augsburg mit 3:0 und sicherte sich nach turbulenten Wochen zumindest vorzeitig den Klassenerhalt. Während der SVS die beiden letzten Partien nutzen kann, um schon einige Dinge für die kommende Saison auszuprobieren, wollen sich die Hauzenberger für die Relegation einspielen, die am Donnerstag, den 21. Mai beginnt.
Albert Krenn (Interimstrainer SV Schalding-Heining) "Es sind einige Steine vom Herzen gefallen letzte Woche. Das war Erleichterung pur bei allen Beteiligten! In Erlbach haben wir nun nichts zu verlieren, trotzdem fahren wir hin und wollen eine Leistung zeigen, die zu Punkten reicht. Wichtig wird sein, dass wir die Saison positiv abschließen und mit einem guten Gefühl rausgehen. Vor allem auch für die Spieler, die in der kommenden Saison nicht mehr dabei sein werden."
Personalien SV Schalding-Heining: Die angeschlagenen Markus Gallmaier und Erkam Hoxha werden aller Voraussicht nach geschont werden. Michael Dietl und Mohamed Bekaj kämpften in den vergangenen Tagen mit Krankheitssymptomen - Einsatz bei beiden fraglich! Weiter außen vor sind die langzeitverletzten Simon Dorfner, Vincent Ketzer und Sebastian Sommer.
Groß war die Erleichterung in Schalding vergangene Woche! Der SVS kann nun ohne Druck nach Erlbach fahren. – Foto: Alexander Ferazin
Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg) "Wir sind sehr zufrieden, dass wir das gesteckte Saisonziel - das Erreichen des Relegationsrangs - schon zwei Spieltage vor Schluss realisieren konnten. Darauf können wir stolz sein, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir zu Saisonbeginn die ersten sechs Partien allesamt verloren haben. Im letzten Heimspiel wollen wir uns nun für die 0:5-Hinspielniederlage rehabilitieren, denn in Geretsried waren wir hoffnungslos unterlegen. Unser Fokus liegt nun ganz klar darauf, die Spannung hochzuhalten. Wir wollen mit einer guten Form in die Relegation gehen, denn eines ist auch klar: Das ganz große Ziel Klassenerhalt steht noch aus, und dafür werden wir in den kommenden Wochen alles investieren, um das zu erreichen."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Christoph Traxinger und Nico Wipplinger (beide muskuläre Probleme) müssen passen, dafür ist Johannes Stingl zum ersten Mal nach der Winterpause im Kader dabei.