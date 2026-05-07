Hauzenberg: Etappensieg auf dem Weg zum großen Ziel - SVS ohne Druck

Letztes reguläres Heimspiel für den Sturm, der sich auf die Relegation einstimmen kann. – Foto: Robert Geisler

Der vergangene Spieltag in der Bayernliga Süd war aus niederbayerischer Sicht höchst erfolgreich. Der FC Sturm Hauzenberg landete einen 1:0-Coup bei Tabellenführer 1860 München II und hat dadurch nun die Teilnahme an der Relegation sicher. Auch dank des SV Schalding-Heining! Denn der SVS feierte endlich den so lange ersehnten Befreiungsschlag, besiegte zuhause den Sturm-Rivalen Türkspor Augsburg mit 3:0 und sicherte sich nach turbulenten Wochen zumindest vorzeitig den Klassenerhalt. Während der SVS die beiden letzten Partien nutzen kann, um schon einige Dinge für die kommende Saison auszuprobieren, wollen sich die Hauzenberger für die Relegation einspielen, die am Donnerstag, den 21. Mai beginnt.