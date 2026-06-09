Hauzenberg erweitert Staff - Ehrenthaler wird Athletiktrainer

Patrick Ehrenthaler ist der neue Athletiktrainer des FC Sturm Hauzenberg – Foto: Verein

Dieses Know-how wird er künftig in die tägliche Arbeit mit der Mannschaft einbringen. Sportvorstand Markus Reischl sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für die sportliche Ausrichtung des Vereins: "Die körperlichen Anforderungen im Fußball sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Umso wichtiger ist es, unseren Spielern bestmögliche Rahmenbedingungen zu bieten. Mit Patrick konnten wir jemanden gewinnen, der sich intensiv mit den Themen Fitness, Belastungssteuerung und Regeneration beschäftigt und gleichzeitig selbst viele Jahre auf dem Fußballplatz aktiv war. Seine Expertise wird unser Trainerteam hervorragend ergänzen. Darüber hinaus passt Patrick menschlich hervorragend zu unserem Verein. Seine Begeisterung für den Sport, seine Motivation und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, haben uns in den Gesprächen sofort überzeugt. Gleichzeitig freut es mich sehr, dass uns auch Robert Pauli weiterhin erhalten bleibt. Robert hat in den vergangenen Jahren herausragende und für unsere Mannschaft unverzichtbare Arbeit geleistet. Insbesondere im Bereich des individuellen Aufbautrainings für verletzte Spieler ist er für unsere Mannschaft enorm wichtig. Es ist für uns ein großer Gewinn, auch künftig auf seine Erfahrung und sein Engagement bauen zu können.“

Während Patrick Ehrenthaler künftig die athletische Betreuung der Mannschaft verantworten wird, bleibt Robert Pauli wie bisher ein wichtiger Bestandteil des Trainerteams und wird sich weiterhin insbesondere um Spieler kümmern, die nach Verletzungen schrittweise an den Trainings- und Spielbetrieb herangeführt werden müssen. Patrick Ehrenthaler blickt seiner neuen Tätigkeit mit großer Vorfreude entgegen: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Athletiktrainer beim FC Sturm Hauzenberg. Nach dem Ende meiner aktiven Fußballkarriere habe ich mich mit großer Leidenschaft dem Ausdauersport undinsbesondere dem Ultra-Trailrunning gewidmet. In dieser Zeit konnte ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln und mir umfangreiches Wissen in den Bereichen Athletik, Leistungsaufbau, Fitness und Regeneration aneignen. Trotz meiner Begeisterung für den Ausdauersport hat mir das Mannschaftsgefühl im Fußball immer ein Stück weit gefehlt. Das gemeinsame Arbeiten auf ein Ziel hin, der Teamgedanke und die besondere Dynamik innerhalb einer Mannschaft sind etwas Besonderes. Deshalb freue ich mich umso mehr, nun wieder Teil eines Vereins zu sein und meine Erfahrungen an die Spieler weitergeben zu können. Mein Ziel ist es, das Trainerteam bestmöglich zu unterstützen und meinen Beitrag dazu zu leisten, die Spieler körperlich optimal auf die Anforderungen der Landesliga vorzubereiten. Dabei möchte ich meine Erfahrungen und mein Wissen einbringen, um die Mannschaft auf ihrem Weg bestmöglich zu begleiten und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison zu schaffen. Ich bedanke mich für das Vertrauen des Vereins und freue mich auf die gemeinsame Zeit mit den Spielern, dem Trainerteam und dem gesamten Umfeld des FC Sturm Hauzenberg.“