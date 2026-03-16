Hauzenberg: Drei erfahrene Cracks verlängern Manuel Mader, Dominik Manzenberger und Stefan Schulz halten dem Sturm über den Sommer hinaus die Treue von PM · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Stefan Schulz, Manuel Mader, Dominik Manzenberger – Foto: Verein

Der FC Sturm Hauzenberg kann drei weitere wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison 2026/27 vermelden: Manuel Mader, Dominik Manzenberger und Stefan Schulz haben ihre Zusage für eine weitere Spielzeit am Staffelberg gegeben.

Für Dominik Manzenberger bedeutet die Verlängerung ein besonderes Jubiläum: Der Offensivakteur geht damit in seine zehnte Saison in Folge beim FC Sturm Hauzenberg und zählt seit vielen Jahren zu den konstanten Leistungsträgern der Mannschaft. Auch Manuel Mader wird das zehnte Jahr im Trikot der Staffelberger auflaufen. Der Offensivspieler stand bereits viele Jahre für den FC Sturm auf dem Platz, hatte zwischenzeitlich jedoch kurze Stationen beim SV Schalding-Heining und beim FC Tittling eingelegt, bevor er wieder an den Staffelberg zurückkehrte. Mit Stefan Schulz bleibt zudem der zweite Torhüter der Mannschaft an Bord. Für ihn wird es die dritte Saison beim FC Sturm Hauzenberg sein.







Sportvorstand Markus Reischl zeigt sich sehr erfreut über die Zusagen des Trios: "Mit Dominik Manzenberger und Manuel Mader bleiben uns zwei langjährige Leistungsträger erhalten, die den Verein seit vielen Jahren prägen und auf sowie neben dem Platz eine wichtige Rolle einnehmen. Beide identifizieren sich zu hundert Prozent mit dem FC Sturm und bringen enorme Erfahrung in unsere Mannschaft ein. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass auch Stefan Schulz weiterhin Teil unseres Teams bleibt. Stefan ist nicht nur ein absolut zuverlässiger und sehr guter Torhüter, sondern auch menschlich extrem geschätzt und innerhalb der Mannschaft äußerst beliebt. Solche Spieler sind für das Mannschaftsgefüge enorm wichtig.“