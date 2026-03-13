Hauzenberg: Auswärts pfui, zuhause wieder hui? - SVS in Geretsried

Dass sie es besser können als zuletzt in Deisenhofen, das wollen Fabian Reischl und der FC Sturm am heimischen Kunstrasenplatz demonstrieren. – Foto: Robert Geisler

Wie geht`s für die niederbayerischen Vertreter in der Bayernliga Süd weiter? Der FC Sturm Hauzenberg steht erneut vor einem wegweisenden Heimspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Der Sturm empfängt am Samstag um 14 Uhr den direkten Konkurrenten Türkspor Augsburg. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz! Der SV Schalding-Heining reist ins Oberland zum TuS Geretsried. Nach der klaren Leistungssteigerung vergangene Woche und dem 2:2 gegen den TSV 1860 München II wollen die Grün-Weißen beim Aufsteiger den ersten Sieg 2026 einfahren und damit die 30-Punkte-Marke knacken. Die Partie beginnt ebenfalls um 14 Uhr.

Das war nix letzte Woche in Deisenhofen! "Wir lagen nach sechs Minuten bereits mit 0:2 zurück - damit war die Sache im Endeffekt auch schon gegessen. Wir haben absolut verdient verloren. In Deisenhofen haben wir unser schlechtes Gesicht gezeigt, zuhause gegen Türkspor Augsburg wollen wir nun wieder unser gutes Gesicht zeigen", sagt Trainer Dominik Schwarz vor der wichtigen Partie: "Druck ist schon da, das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Ein Sieg muss her, wenn wir den Klassenerhalt packen wollen. Die Ausgangslage ist nahezu die gleiche wie vor zwei Wochen gegen Türkgücü München. Ich bin durchaus zuversichtlich, denn zuhause sind wir doch wesentlich stärker als auswärts." Die Heimstärke muss es also richten in Sachen Ligaverbleib. Personalien FC Sturm Hauzenberg: Alexander Kretz leidet in diesen Tagen an einer Knochenhautentzündung, dürfte aber bis Samstag fit werden. Erstatzkeeper Stefan Schulz hat es doch nicht so schlimm erwischt gegen Türkgücü München, wie zunächst befürchtet. Der Schlussmann dürfte in ein bis zwei Wochen wieder mit dabei sein. Ausfallen werden weiterhin die langzeitverletzten Johannes Stingl, Moritz Gerhartinger, Joris Wagner und Anton Hobelsberger.

Gelingt der erste Dreier 2026? Stefan Köck und die Schaldinger peilen einen Auswärtssieg in Geretsried an. – Foto: Robert Geisler



Der SVS will an das Heimspiel gegen den Tabellenführer von der Grünwalder Straße anknüpfen. Das 2:2 gegen die Junglöwen lieferte viele positive Ansätze. "Entscheidend wird wieder sein, dass wir eine intensive Gangart vom Anpfiff weg auf den Platz bringen. Das war gegen die Sechziger ordentlich. Wenn wir das in Geretsried auch so hinbekommen, ist auf alle Fälle etwas drin", meint Coach Stefan Köck, der den Gegner aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nicht so richtig einschätzen kann: "Das Hinspiel haben wir zwar klar mit 5:0 gewonnen, doch so deutlich war die Angelegenheit nicht. In der Vorrunde haben die Geretrsrieder versucht, viel über die spielerische Schiene zu lösen. Zuletzt gegen Schwaig haben sie aber viel mit langen Bällen operiert."



