Hauzenberg angelt sich Talent Anton Hobelsberger

Der FC Sturm Hauzenberg vermeldet seinen ersten externen Neuzugang für die Spielzeit 2025/2026. Vom benachbarten Bezirksligisten SV Hutthurm wechselt Anton Hobelsberger zum aktuellen Primus der Landesliga Mitte. Der 18-jährige Jungspund, dessen älterer Bruder Hannes Hobelsberger bereits dem Aufgebot der Staffelberger angehört, verbrachte einen Großteil seiner Jugend-Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf und wagte im vergangenen Sommer den vorzeitigen Sprung in den Herrenbereich. Beim SV Hutthurm erkämpfte sich der Teenager, der noch U19-Spielrecht hätte, auf Anhieb einen Stammplatz, stand in allen 19 Partien in der Startelf und sammelte in seinem Premieren-Halbjahr vier Scorer-Punkte (zwei Tore, zwei Vorlagen).