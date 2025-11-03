Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Eralb Sinani (schwarzes Trikot) zählt beim FC Sturm Hauzenberg zu den absoluten Leistungsträgern – Foto: Robert Geisler
Hauzenberg-Abwehrchef Sinani: »Müssen mehr als 100 Prozent bringen«
Der Routinier und seine Mitstreiter haben eine schwierige Bayernliga-Vorrunde hinter sich
Knapp 150 Meisterschaftsspiele hat Eralb Sinani inzwischen für den FC Sturm Hauzenberg schon auf Verbandesebene absolviert. Höhepunkt seines Engagements am Staffelberg war zweifellos der Landesliga-Meistertitel im vergangenen Sommer. Dass eine Etage höher ein deutlich rauerer Wind weht, mussten der erfahrene Innenverteidiger und seine Mitstreiter in der am letzten Wochenende zu Ende gegangenen Vorrunde leidvoll erfahren. Der Neuling geht als Tabellenvorletzter in die Rückserie der Bayernliga Süd.
"Wir wussten, dass es schwierig wird. Gerade in den ersten Wochen hatten wir Probleme, das Tempo und die fußballerische Qualität ist deutlich höher als in der Landesliga. In der einen oder anderen Partie mussten wir auch schon Lehrgeld bezahlen. Schade ist, dass wir in den Duellen gegen unsere direkten Abstiegsmitkonkurrenten fast gar nichts geholt haben. In den Spielen gegen Türkspor Augsburg oder daheim gegen Kottern hätten wir uns beispielsweise Siege verdient gehabt. Dann würde es ganz anders aussehen", weiß Sinani, der allerdings eine klare Aussage trifft: "Wir müssen mehr als 100 Prozent bringen, wenn wir in dieser Klasse Spiele gewinnen wollen. Fast jede Mannschaft hat drei, vier herausragende Fußballer in ihren Reihen, die zum Teil Profis waren oder zumindest in der Regionalliga gespielt haben. Diese individuelle Qualität haben wir nicht und müssen das über die Basics ausgleichen. Wenn wir die nicht vollumfänglich abrufen können, reicht es nicht und dann kommen auch mal so Ergebnisse wie zuletzt in Geretsried oder daheim gegen Heimstetten zustande."
Vor einem halben Jahr wurde Sinani mit dem "Sturm" Meister der Landesliga Mitte – Foto: Robert Geisler
Der 30-Jährige ist für den weiteren Saisonverlauf allerdings positiv gestimmt: "Ich bin überzeugt, dass wir es in der Rückrunde deutlich besser machen. Als Mannschaft haben wir uns in vielen Bereichen bereits gesteigert und das Erreichen der Relegation ist auf alle Fälle drin." Ein Extra-Lob hat Sinani für die beiden Coaches Dominik Schwarz und Alexander Geiger übrig: "Im Gesamtpaket sind das zwei überragende Trainer, die sehr gut mit uns arbeiten. Das wird sich in der Endabrechnung auszahlen." Der technisch beschlagene Linksfuß verließ 2016 seine griechische Heimat und ist mittlerweile in Passau heimisch geworden. "Ich habe schon vor längere Zeit eine Ausbildung absolviert und mache seit eineinhalb Jahren eine Weiterbildung zum Elektro-Techniker. Kommenden Sommer schließe ich diese ab und werden dann den Fokus auf meinen beruflichen Werdegang legen. Wie es dann mit dem Fußball weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich fühle mich beim FC Sturm Hauzenberg sehr wohl, das ist ein Top-Verein. Der Aufwand für den höherklassigen Fußball ist jedoch enorm und ich muss schauen, ob und wie sich das noch mit dem Job vereinen lässt. Priorität hat aber die aktuelle Saison und in der will ich mit meinen Teamkameraden die Bayernliga halten", betont Eralb Sinani.