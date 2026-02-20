Hauzenberg-Absage: Der April wird brutal - Auch Bogen muss passen

Der Sturm hatte für den Fall der Fälle längst vorgesorgt. So bestreiten die Hauzenberger am Sonntag um 14 Uhr ein Testspiel zuhause gegen den Nord-Bayernligisten Fortuna Regensburg. "Ich hoffe, das können wir auch durchziehen, denn auch bei uns hat`s wieder knapp zehn Zentimeter geschneit. An so eine Vorbereitung kann ich mich in Hauzenberg nicht erinnern", stöhnt Trainer Dominik Schwarz und spielt damit auf den in diesem Jahr sehr hartnäckigen Winter an. Der beruflich als Lehrer tätige 43-Jährige mag nicht jammern, will sich aber einen kleinen Seitenhieb Richtung Verband nicht verkneifen: "Vielleicht sollte man beim BFV einfach einsehen, dass Spielansetzungen am 21. Februar eher schwierig sind." Die Partie in Pipinsried ist nun auf Dienstag, den 21. April (Anstoß 18 Uhr) verlegt worden. Und damit ist auch klar: Der April wird zur reinsten Terminhatz, stehen doch in diesem Monat satte acht (!) Partien für die Hauzenberger auf dem Programm.