Hauzenberg-Absage: Der April wird brutal - Auch Bogen muss passen

Überraschend kommt es wahrlich nicht. Die Wetterprognosen waren seit Tagen eindeutig: Der Winter dreht noch einmal richtig auf! Genauso ist es gekommen. Die Nachholpartie des FC Sturm Hauzenberg in der Bayernliga Süd zu Gast beim FC Pipinsried kann ebenso nicht stattfinden wie die Begegnung in der Landesliga Mitte zwischen dem SC Luhe-Wildenau und dem TSV Bogen.
Der Sturm hatte für den Fall der Fälle längst vorgesorgt. So bestreiten die Hauzenberger am Sonntag um 14 Uhr ein Testspiel zuhause gegen den Nord-Bayernligisten Fortuna Regensburg. "Ich hoffe, das können wir auch durchziehen, denn auch bei uns hat`s wieder knapp zehn Zentimeter geschneit. An so eine Vorbereitung kann ich mich in Hauzenberg nicht erinnern", stöhnt Trainer Dominik Schwarz und spielt damit auf den in diesem Jahr sehr hartnäckigen Winter an. Der beruflich als Lehrer tätige 43-Jährige mag nicht jammern, will sich aber einen kleinen Seitenhieb Richtung Verband nicht verkneifen: "Vielleicht sollte man beim BFV einfach einsehen, dass Spielansetzungen am 21. Februar eher schwierig sind." Die Partie in Pipinsried ist nun auf Dienstag, den 21. April (Anstoß 18 Uhr) verlegt worden. Und damit ist auch klar: Der April wird zur reinsten Terminhatz, stehen doch in diesem Monat satte acht (!) Partien für die Hauzenberger auf dem Programm.
Auch in der nördlichen Oberpfalz geht nichts. Das Gastspiel des TSV Bogen beim SC Luhe-Wildenau fällt aus. Wirklich traurig sind die Bogener darüber nicht, wie Neu-Coach Max Bachl-Staudinger mit einem Augenzwinkern anmerkt: "Es kommt uns sicher nicht ungelegen, dass wir noch eine Vorbereitungswoche mehr haben. Denn: Zuletzt haben wir uns verbessert präsentiert, aber wir müssen gerade fitnessmäßig und was die Abläufe betrifft schon noch zulegen. Da kommt uns ein weiteres Testspiel gerade recht."
Die Rautenstädter haben nämlich ebenfalls vorgesorgt und bestreiten am morgigen Samstag um 14 Uhr ein weiteres Testspiel gegen den Kreisligisten SV Auerbach auf dem Kunstrasenplatz in Osterhofen. Der Start in die Frühjahrsrunde soll nun nächste Woche mit dem Heimspiel gegen den FC Tegernheim erfolgen. Der Blick auf die Wetterkarten macht Hoffnung: Nach einem nassen Wochenende soll es kommende Woche deutlich milder und trockener werden.