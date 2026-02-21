Hauswald: „Vielleicht ist noch mehr drin als Platz vier“

Daniel Barth (links, Präsident) und Martin Hauswald (rechts, Trainer) wollen die Nullneuner weiter auf die Erfolgsspur führen. – Foto: © Christian Igel

CL: Personell gab es einen Abgang (Dan Bartholomé) und einen Zugang (Maksat Radzhabov). Ist der Kader also breit genug aufgestellt oder hat 09 z. B. ein Torwartproblem, das sich auch bis zur Zweiten zieht? MH: Der Abgang von Dan war überraschend, ihn wollten wir natürlich gerne behalten. Das Torwartproblem kann ich bestätigen, auch weil Pascal Schneemann aktuell nicht mehr an Board ist. In der Zweiten ist eine Verletzung nicht auskuriert, aber da müssen wir das nächste halbe Jahr durch.

CL: Hallo Hausi! Ordentlich Winter dieses Jahr und im Vergleich zu sonst hatten unsere Männer nur vier Testspiele - gegen auch gute, aber unterklassige Gegner gab es drei Siege und ein Unentschieden: Wie fällt dein Fazit zur Vorbereitung aus? MH: Hallo Christian. Ja, richtig. Den Umständen entsprechend haben wir das Beste draus gemacht. Wir waren öfters bei unserem Partner P2, haben Hallenturniere gespielt. Tatsächlich waren wir nicht viel auf dem Platz, hoffen, dass wir jetzt drauf bleiben können. Die Vorbereitung haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Das wird den anderen Mannschaften ähnlich gehen. So gesehen zieht sich die Vorbereitung in die ersten Spiele mit rein.

CL: Da sind wir schon beim nächsten Thema: Attraktive Heimspiele für die Zuschauer, dort das beste Team der Liga, mit sieben Siegen, einem Unentschieden bei 18:2-Toren. Auswärts sind unsere Männer allerdings nur Mittelmaß mit 7:12-Toren. Lässt sich dieser Unterschied nur ansatzweise erklären? MH: Die letzten Auswärtsspiele in Weida und bei Eichsfeld waren natürlich bei sehr guten Teams. Dort hatten wir nicht unseren besten Tag und jeweils verdient verloren. Bei Fahner lief es unglücklich, dazu zwei Unentschieden. Wir blicken natürlich nach vorn und wollen uns auch da verbessern.

CL: Platz 4 in der Landesliga mit 7 Punkten Rückstand zum stark aufspielenden SV Schott Jena. Was ist noch drin für unsere 09'er in der Rückrunde? MH: Das weiß man natürlich nie. Wir wollen unsere Hinrunde bestätigen, uns verbessern, mehr Tore erzielen und auswärts sicher besser auftreten - vielleicht ist dann noch mehr wie Platz vier drin.

CL: Am Samstag empfangen unsere 09'er Schleiz, immerhin zu Hause. Das Duell brachte stets spannende, enge sowie auch hitzige Spiele. In Schleiz konnten wir in der letzten Minute das Tor des Tages erzielen. Die Schleizer sind im gesicherten Mittelfeld, mischen auch auswärts gut mit und haben am Samstag bereits gespielt - in Bad Frankenhausen immerhin ein 0:2 aufgeholt und gepunktet. Trotz unserer Heimbilanz kein leichter Start?

MH: Das ist richtig. Egal ob zu Hause oder auswärts, gegen Schleiz wartet immer ein schweres und besonderes Spiel. Wir freuen uns, dass wir nun wieder Fußball um Punkte spielen. Die Heimbilanz, nach so einer langen Pause, hat gar nichts zu sagen, diese muss man sich erst mal wieder aufbauen. Wir hoffen, dass auch die Zuschauer wieder Lust haben und uns am Obertunk unterstützen, damit wir das bessere Ende für uns haben.

CL: Apropos nicht leicht: du hast es nicht leicht, schwer verletzt mit Achillessehnenriss im Rahmen der Bandenmasters. Das heißt aktuell noch Krücken. Wie geht es dir inzwischen? Wann wirst du wieder richtig laufen können und besonders, wie lief die Vorbereitung mit diesen Einschränkungen?

MH: Mir geht's den Umständen entsprechend gut. Die OP ist gut verlaufen, der Heilungsprozess läuft, aber leider ist es eine langwierige Sache und braucht Zeit und Ausdauer. Das ist nicht leicht für mich, aber auch für die Menschen in meiner Umgebung. Zwei bis drei Wochen werden es mit Krücken bestimmt noch und dann hoffe ich, wieder halbwegs normal laufen zu können. Ein Riesendank deshalb an mein Trainerteam - an Mü, Max und Eps, aber natürlich auch an Ole und Daniel (Nehrlich), die mich super unterstützt haben. Es ist schön zu wissen, dass man solche Leute im Team hat, die dann auch so für dich da sind.

CL: Auch wenn die Sache mit Landon Bumbach jetzt doch eine andere Wendung genommen hat (Wechsel an die Gardner-Webb University): Die Anbindung von jungen Spielern wie Ben Fritz Meißner, Felix Mörl und Theodor Trübner wird weiterhin forciert?

MH: Natürlich wollen wir das auf jeden Fall weiter forcieren. Ich hätte natürlich gerne noch mehr solcher Spieler. Theo hat sich z.B. in der Hinrunde super entwickelt. Ben und Mörli waren leider angeschlagen oder verletzt und konnten nicht wirklich in der Hinrunde teilnehmen. Ich hoffe, das ändert sich in der Rückrunde, dass sie da sind, trainieren können, Einsätze bekommen und wir den Weg weiter gehen. Gerne auch mit anderen jungen Burschen, die wir an die Erste Mannschaft ranführen können.

CL: Dankeschön Hausi, für das Interview. Wir wünschen dir weiterhin gute Besserung und natürlich einen guten Rückrundenstart am Samstag am Obertunk ⚽

MH: Dankeschön für die neuerlichen Genesungwünsche. Wir hoffen, der Winter neigt sich dem Ende und wir können auf den Plätzen bleiben. Gerne würden wir wieder so eine tolle Heimbilanz spielen, auswärts besser auftreten. Ich wünsche mir, dass mehr Zuschauer an den Obertunk kommen, sportlich kann man uns wenig vorwerfen. Da würden wir uns riesig drüber freuen, also kommt zum Obertunk, schon am kommenden Samstag 🫶🏻